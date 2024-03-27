金曲歌王遭爆外遇、轉行當司機！Leo王鬆口曝真相 無奈把車賣了
「金曲歌王」Leo王日前被爆出外遇、當Uber司機等，日前他出席「第一屆Beats賞金獵人Beat Battle」音樂大賽，談到近況，他一掃陰霾表示：「已經把車賣了。」也罕見說起當時的心情，提到多少有點逃避現實的心理狀態。
記者吳雨婕／綜合報導
Leo王久未露面，特別為「第一屆Beats賞金獵人Beat Battle」現身，曾提及自己愛開車兜風，當被問到是否近期開Uber有激發他創作的靈感？無厘頭的他笑說：「我已經把車賣了。」並自剖當時縱情出門透氣，多少「有點逃避現況的感覺。」近期離開老東家顏社的Leo王，轉為獨立製作，他勵精圖治重整步伐，也不忘自虧：「之前2、3年前，如果有人問我新的專輯計畫，我都很心虛說『就做音樂』，可是說不出一個確切計畫。」但他話鋒一轉，提到兩三個禮拜前，PiNkChAiN紅粉鍊人晚上去找他，突然就做完了1張專輯，讓一起出席活動的北流董事長黃韻玲傻眼：「就做完啦？！」
Leo王透露，兩人突然有很多靈感，「就有很即興的idea，然後我們就freestyle，做了很長的錄音。」並提到不僅是一般1首歌兩、三分鐘的形式，「新專輯有3首長達10分鐘的歌。」並提到對他來說，新專輯比較像一種精神，不是很多人會聽的東西，他又誠懇以「又臭又長」譬喻，「我真的好想用這又臭又長的形式保留下來，它有它的意義，我真的好期待！」
第一屆Beats賞金獵人Beat Battle音樂大賽，當場驗收擠入決賽前30強的音樂作品，每人上場秀出自己的編曲創作，曲風不拘流行、古典、嘻哈、搖滾，當場肉搏Battle，戰況非常激烈，數度讓評審在中場休息時間「卡關」、激論，為心儀的作品護航，又是另一番廝殺，形成台上、台下皆Battle的賽況，黃韻玲對負責推動培育計畫的北流雲團隊大加推崇，肯定他們為了培育、發掘新生代音樂人所做的努力。黃韻玲並以近期大熱的AI話題為例，「所有東西不會被取代的是什麼？是你的頭腦，要永遠相信，是你在創作、而不是電腦在創作。」引起現場一片歡呼。
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