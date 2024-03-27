寶林茶室案害投信圈台大學霸病逝 公司內部信哀悼「非常懷念他」
寶林茶室疑似食物中毒案，截至目前為止造成2人死亡、4人重症，其中一名死者為40歲呂姓男子，除了是台大經濟系、政大EMBA的高材生外，還是投信圈爭相延攬的人才，推動某檔高息ETF的重要角色。而呂男任職公司也在今（27）日稍早寄出內部信表示，呂男在去（2023）年10月加入公司，很快成為團隊中備受愛戴的好朋友、好同事，「公司將盡一切努力幫助家人度過艱難的時刻」。
記者魏妤庭／台北報導
呂姓男子在3/22用餐完後，身體不適送醫傷重不治，預計明日上午解剖釐清死因，而消息一出令親友震驚不捨。據了解，呂男與妻子、母親、妹妹同住在新北市三重區，是台大經濟系、政大EMBA的高材生，待過多家證券投信公司，是證券投信圈相當知名的人才，具備品牌包裝行銷、媒體採購等經驗，去年才剛換公司，準備一展長才，卻遭逢憾事。
呂男同事得知後表示，強調呂男是非常貼心有禮的人，更是百年難得的行銷鬼才，也是愛閱讀、旅遊的文藝少年，是因為太好了，所以才忽然畫下休止符嗎？「腦中忍不住浮現『天妒英才』這四個字」。
呂男任職的公司今日晚間寄出內部信表示，在此以非常沈痛的心情通知大家，敬愛的好同事因突發疾病，病逝於台北馬偕，他於去年10月加入某部門，很快成為團隊中備受愛戴的好朋友、好同事，我們會非常懷念他。並在信末強調，「對家人表達最深的哀悼，公司將盡一切努力幫助家人度過艱難的時刻」。
呂男的好人緣，也讓許多投信圈人士也紛紛發文哀悼。據悉，呂男母親見到親友發文悼念文章，崩潰痛哭，讓親友們不捨紛紛撤文，怕挑起呂母激動情緒。