獨／白色聲量好甜！藍綠主動向死魚靠攏　陳思宇成隱藏版美女刺客

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江和樹直播常以「親愛的家人」開場，措辭直白帶點粗魯，台語口頭禪是「你聽有莫？」，很多民眾被他的趣味性圈粉。星期一他直播頭汴坑溪死魚事件，臉書有5千多人按讚、抖音累積近40萬！昨天他剪接「為了老鼠請示關聖帝君」的影片，很多人邊看邊笑，但臉書一夜就有3千點閱，抖音6.3萬！不管9個聖筊是真是假，長期「關注」江和樹臉書的台中市政府不敢怠慢，一早就通知環保局長陳宏益前往頭汴坑溪勘查，還迅速找出「疑似污染源」，但江和樹並不買帳。
台中市是藍營執政，對市府來說，江和樹並非媒體寵兒，而是擁有話語權的自媒體；不算藍營自家人，頂多是「友軍」。只要江和樹在臉書直播為民服務，無論是垃圾亂丟或接濟街友，台中市政府幾乎都在第一時間回應，一般藍營議員還不見得有此待遇。
江和樹這股「蹭流量」的風潮，近來吹向藍綠陣營，上週立法院副院長江啟臣主動拜訪江和樹，獲江和樹允諾「如果柯文哲不選台中市長就支持你」，提前點燃2026戰火；同選區有意選市長的綠委何欣純，接著主動出擊，星期一發出勘查果樹不開花的採訪通知時，還特別備註與國民黨立委顏寬恒「共同主持」，似在釋出善意、間接呼應江和樹平素強調的「為民服務不必分藍綠」。
昨晚江和樹發影片呼籲「親愛的家人」一起去抗議，不只鐵粉來了，曾有「北市府最美發言人」外號的陳思宇，也貼出高鐵票回應「已出發，等等一起奮戰」；江和樹留言更耐人尋味「台中人需要你，歡迎你來到台中紮根」，似在向她招手、鼓勵南下參選市議員。其他包括民眾黨的麥玉珍、國民黨的廖偉翔和羅廷瑋等立委都派助理到場；江啟臣親自打電話關心，為不克前往表達遺憾：何欣純的助理全程參與，江和樹更是3度公開感謝何欣純。藍綠白在鏡頭前排排站，氣氛難得祥和，只為爭取在台中流量王頻道亮相的機會，也成為地方政壇的特殊現象。