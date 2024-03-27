菲菲、孟潔淪陷「合扭魔性應援舞」 釣出台鋼女神親回：想加一粒
樂天女孩菲菲、孟潔近期風波不斷，先是年初被爆涉嫌私接活動遭調查，菲菲今（27）日也被媒體拍到與LV男街頭熊抱，但2人似乎不受各種風波影響，在網球課結束後，在IG上傳一起大跳台鋼雄鷹爆紅神曲「台鋼魔性應援舞」的影片，意外在底下釣出一粒本人留言：「想加一粒！」
記者張一笙／綜合報導
近期，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒（本名趙宜莉）因洗腦神曲「葉保弟應援曲」爆紅，「一粒」憑藉中職唯一一首以嗩吶做配樂的應援曲，加上洗腦的旋律及魔性舞步，讓她的IG追蹤數從原先不到1萬暴漲至16.8萬。隨著一同爆紅的「葉保弟應援曲」也因此吸引不少啦啦隊女孩模仿，昨日Yuri展現性感好身材跳起這首歌，今日菲菲與孟潔也在IG上跳起「葉保弟應援曲」，一粒本人也現身底下留言，表示：「想加一粒！」
不少粉絲看完以後都表示「好多粒」、「以後對到台鋼會不會兩邊全部一起跳」、「魔性鎖吶聲」、「教練我也想練網球」，昨天已經跳過的樂天女孩隊友Yuri也在底下留言：「粒粒皆辛苦！」樂天桃猿應援團長Rina也留言笑說：「這四粒很可以！」在IG與YouTube的迅速傳播下，台鋼雄鷹葉保弟的應援曲，儼然已成為新一代「應援神曲」。
過去曾有不少爆紅的應援神曲，先有中信兄弟峮峮的「炸裂！陳子豪」從台灣紅到日本；接著富邦悍將丹丹的「一棒擊沉！范國宸」也在YouTube傳播下爆紅；今又有台鋼雄鷹一粒的「保勝大帝！葉保弟」席捲全台。中職各隊啦啦隊在「李多慧效應」的影響下，今年陸續從韓國引進韓籍外援啦啦隊，本土啦啦隊女孩一粒如今的爆紅，堪稱今年開季前最大的亮點。
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