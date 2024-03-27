一堆三重人上班遲到！台北橋機車道塞爆「汽車全空」 北市曝原因
三重上班族要騎車進台北市卻塞爆！今（27）日上午8點50分時，有大批機車騎士要從三重進入台北市內，卻無奈塞在台北橋上，而汽車道卻空空如也，照片經當地里長曝光後，再度引發對車種分流的質疑聲浪。對此，台北市交工處也解釋塞車原因。
記者潘毅／綜合報導
台北橋新北市三重端往台北端的機車道，於上班尖峰時段總會出現大批準備進入台北市的上班族騎乘機車通勤，然而今（27）日上午8點多時，卻有大批機車騎士待在台北橋上動彈不得，但一旁機車道卻空空如也，只有零星車輛通過，疑似是從源頭就被大量等待上橋的機車卡住，成形了詭異的一幕。
針對本次事件，台北市交工處交控中心也回應，在27日上午8點50分左右接獲新北端通報，稱台北橋下橋機車道壅塞，是因台北橋下橋處路口號誌時制異常，常導致秒數未依照預設值運作，交控中心獲報後，重新下載時制，才恢復正常運作。
這次事件不但讓許多上班族哀怨因此遲到，路權團體Owl貓頭鷹交通書也發出台北橋三重端上橋的照片，發現許多汽車也因為機車塞住，導致被困在車陣中，感慨表示：「正常腦袋都會認為，幹嘛要車種分流」。不少網友看完也紛紛搖頭：「硬搞分流，結果開車還是卡在機車陣中」、「大家都很守法欸，塞爆了還堅持分流，旁邊空空的路好誘人」、「台北橋日常，下橋的時候還有觀光客圍觀」、「很想看這張紅到國外去」、「上下班通勤，摩托車我都會放在捷運中山國小站，不然每天上班經過臺北橋是很頭痛的事情」。