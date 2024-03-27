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林俊傑迎43歲生日！開口向周杰倫要大禮　神祕嘉賓驚喜現身派對

▲林俊傑朋友們串通好偷偷將林俊傑媽媽從新加坡帶來台北，驚喜現身為林俊傑慶生。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲林俊傑朋友們串通好偷偷將林俊傑媽媽從新加坡帶來台北，驚喜現身為林俊傑慶生。（圖／翻攝自林俊傑IG）

記者張一笙／綜合報導

今（27）日是金曲歌王林俊傑43歲生日，林俊傑在IG許願希望各位朋友能夠「幸福、快樂、健康」，同時也祝福大家「賺大錢」。昨日林俊傑曬出與媽媽和朋友們在台北替他慶生的照片與影片，原來林俊傑的朋友們私下與林俊傑媽媽串通好，特地請林媽媽從新加坡飛到台北作為慶生活動的神祕嘉賓。好友周杰倫也在IG底下留言要送禮，林俊傑毫不客氣地跟周杰倫索要他的法拉利。

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▲林俊傑（中）今天過生日，朋友們特地將林俊傑媽媽（左4）從新加坡請到台北，作為他的生日驚喜。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲林俊傑（中）今天過生日，朋友們特地將林俊傑媽媽（左四）從新加坡請到台北，作為他的生日驚喜。（圖／翻攝自林俊傑IG）
林俊傑出道至今20年，近期正在舉辦《JJ20世界巡迴演唱會》趁著演唱會空擋抽空到台北度假，並打算低調度過自己的生日。昨日下午，林俊傑分享了一段影片，原來是朋友們偷偷將林俊傑媽媽請到台北，就是想給他一份大驚喜，讓他感動地在IG上發文。

▲林俊傑媽媽從新加波飛到台北幫林俊傑慶生。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲林俊傑媽媽從新加波飛到台北幫林俊傑慶生。（圖／翻攝自林俊傑IG）
林俊傑表示：「今年生日本來想簡單跟朋友吃個晚餐就好，但我媽媽竟然另有安排，請所有人一起瞞著我，飛過來給了我這個特別的驚喜！」貼文一出，好友周杰倫也現身底下留言問林俊傑：「生日快樂啦！想要什麼禮物？」林俊傑則笑著回答：「你的拉法（法拉利）。」意外引發不少人討論。

▲林俊傑低調現身台北市中山區，讓不少粉絲們直呼好想巧遇。（圖／翻攝自林俊傑IG）
▲林俊傑低調現身台北市中山區，讓不少粉絲們直呼好想巧遇。（圖／翻攝自林俊傑IG）
林俊傑還加碼貼出多張現身台北市中山區的照片，輕裝漫步在光點台北電影院外享受難得的悠閒假期及生日氛圍，讓不少粉絲紛紛在底下留言：「好想巧遇！」

▲林俊傑搞笑向周杰倫討法拉利（左）。（圖／翻攝周杰倫IG）
▲林俊傑搞笑向周杰倫討法拉利（左）。（圖／翻攝周杰倫IG）
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