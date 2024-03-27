張國煒質疑長榮「左手換右手」利益輸送300億？嗆大哥張國華鴨霸

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林文鵬質疑長榮海運是否和合法的巴拿馬長榮國際代表人進行交易？認為張國華為長榮海運實質控制人，同時實質控制巴拿馬長榮國際，所以相關交易包括3家公司股權及1筆不動產，等於是左手換右手，是否經過合法估價和審計委員會審查？為何董事會未利益迴避？林還說花費300億元的交易，未來法律上可能無法成立，到時候鉅額損失該由誰負責？
針對小股東質疑交易「左手換右手」涉嫌利益輸送，長榮海運發出2點聲明，其中指出長榮海運基於營運需求之任何投資皆經獨立專家出具報告、經審計委員及董事會依程序通過，股東針對長榮海運投資的指控與事實完全不符。
由於律師林文鵬過去被視為是張家老四星宇航空董事長張國煒的人馬，是立榮航空的董事，也曾擔任星宇航空律師，市場揣測是否張家兄弟這次又為了經營權要「開戰」？
而今日星宇航空董事長張國煒則以EIS股東身分接受媒體採訪，表示「對大哥分家沒意見，但關係人交易關係股東權益，不能如此鴨霸」，強調要公平、公開、透明原則，否則「哪些分了藏口袋，我也不知道。」
張國煒的聲明包括：第一、半年來三、四百億元的交易金額，應該提到股東會追認，但從未召開股東會，七年來EIS到底賣了多少，我都不知道，我們股東權利已被嚴重侵害。
第二、關係人交易這麼複雜，長榮海運怎麼會去買EIS的資產，真是匪夷所思。尤其EIS董事長是指定的，到底是誰具有效性，要等遺囑官司確定，如果遺囑有效，董事長就是我；無效就是張國明（2022年5月臨時股東會選出），再怎麼樣也不是張國華，所以張國華以董事長身分賣資產，是可以被質疑的。