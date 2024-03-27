清明前夕中國南通市「禁賣紙錢」惹議！挨轟後辯稱：只禁賣沒禁用
清明將至，許多民眾都會在假期中掃墓祭祖。不過，中國江蘇省南通市於昨（26）日宣布，禁止全市範圍內任何單位和個人製造銷售冥幣紙錢、紙扎等「封建迷信」喪葬用品，立即引發民眾反彈，連《環球時報》前總編輯胡錫進都發文抨擊。對此，南通市民政局表示，是從市場行為強調禁止銷售和製造，但沒有說禁止民眾使用。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，南通市民政局與市場監督管理局聯合於26日發布通告，稱禁止全市範圍內任何單位或個人，製造或販售冥幣紙錢、紙扎等「封建迷信」喪葬用品，違反者將被處以製造、銷售金額的1倍以上、3倍以下罰款。並指出這麼做旨在推動殯葬改革，屏棄喪葬陋俗，倡導文明祭祀，淨化城市環境。
不過，通告一出立即引爆當地民眾反彈與中國網友不滿，《環球時報》前總編輯胡錫進今日就在微博發文表示，南通市禁賣紙錢，還說這屬於封建迷信，「直接打了這一有著悠久歷史祭祖儀式的臉」。
胡錫進認為，推動綠色祭掃要循序漸進，呼籲各地政府不要輕易推出與傳統符號和人們重要情感對著幹的規定，「移風易俗要多搞循善誘，少做粗暴封禁」，傳統不需斷崖式改變，新習俗更應是一種自然演進的過程。
還有律師打臉南通市民政局，指出根據中國的《殯葬管理條例》，並沒有直接將冥幣紙錢認定為「封建迷信」，南通市的規定有可能因與上位法抵觸而無效。
對於禁令引發反彈，江蘇省民政廳回應表示，已經關注到相關問題。而南通市民政局則表示，是從市場行為強調禁止銷售和製造，但沒有說禁止民眾使用，認為禁令與民眾慎終追遠是兩回事，之間沒有必然的聯繫。