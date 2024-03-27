李玟消失奧斯卡悼念影片！家人走不出悲痛哽咽　喊話幫討公道

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Nancy還透露，其實看到李玟的AI影片時一度哽咽，不諱言的說：「看到時很傷感，很擔心媽媽看到會嚇到。」先前李玟老公Bruce不讓李玟家人取回李玟的遺物，Nancy受訪時提到目前已經取回李玟大部分遺物，需要找時間處理。此外，日前奧斯卡頒獎典禮上，李玟沒有出現在悼念影人的影片中，Nancy被問到此事，淡然地說：「大家幫我討個公道。」
事實上，李玟是首位進軍美國歌壇並在全球發行英語專輯、首位登上第73屆奧斯卡頒獎典禮獻唱，當時她演唱的歌曲是電影《臥虎藏龍》英文版主題曲〈A Love Before Time〉，至今依舊令人難忘；也是第一位在NBA籃球賽中演唱美國國歌、首位受邀在洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會的華人歌手；李玟的代表作〈Di Da Di〉，獲得Billboard國際最佳華語音樂錄影帶，而〈A Love Before Time〉更是入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，李玟在西洋演藝圈同樣具有高知名度，卻沒有出現在奧斯卡的悼念影片中，這也是為什麼外界會替她抱不平的原因。
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