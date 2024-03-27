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李玟消失奧斯卡悼念影片！家人走不出悲痛哽咽　喊話幫討公道

▲李玟消失在奧斯卡頒獎典禮上的悼念已故藝人影片中，李玟二姐無奈喊話希望大家幫忙討公道。（圖／翻攝李玟臉書）
▲李玟消失在奧斯卡頒獎典禮上的悼念已故藝人影片中，李玟二姐無奈喊話希望大家幫忙討公道。（圖／翻攝李玟臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

天后李玟於去年7月5日離世，一晃眼8個月已經過去，家人、粉絲面對她離開的傷痛卻不會隨著時間過去而減少，近來李玟二姐Nancy（李思林）出席活動時，講起李玟依舊難掩心痛，她提到目前已經取回大部分妹妹的遺物，對於奧斯卡頒獎典禮上沒把李玟加入致敬已故影人的影片中，她僅短回應：「希望大家能幫我討個公道。」

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近期網友以AI技術「復活」許多已故藝人，談及此事，Nancy表示以AI片段來懷念逝者沒有問題，但如果作為商業用途、有拐騙就不行，「這會對逝者家人造成二次傷害，我曾就此事諮詢法律意見，暫未打算採取法律行動，知道央視有報導，希望藉此提示相關人士將AI影片下架，這種事很新穎，大家都不清楚。」

Nancy還透露，其實看到李玟的AI影片時一度哽咽，不諱言的說：「看到時很傷感，很擔心媽媽看到會嚇到。」先前李玟老公Bruce不讓李玟家人取回李玟的遺物，Nancy受訪時提到目前已經取回李玟大部分遺物，需要找時間處理。此外，日前奧斯卡頒獎典禮上，李玟沒有出現在悼念影人的影片中，Nancy被問到此事，淡然地說：「大家幫我討個公道。」

▲李思林（右）經常帶母親逛街散心，妹妹李玟離開後，她認為照顧好母親最重要。（圖 / 李思林FB）
▲李玟二姐Nancy（右）提到家人依舊沒走出妹妹過世之痛。（圖 / 李思林FB）
事實上，李玟是首位進軍美國歌壇並在全球發行英語專輯、首位登上第73屆奧斯卡頒獎典禮獻唱，當時她演唱的歌曲是電影《臥虎藏龍》英文版主題曲〈A Love Before Time〉，至今依舊令人難忘；也是第一位在NBA籃球賽中演唱美國國歌、首位受邀在洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會的華人歌手；李玟的代表作〈Di Da Di〉，獲得Billboard國際最佳華語音樂錄影帶，而〈A Love Before Time〉更是入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，李玟在西洋演藝圈同樣具有高知名度，卻沒有出現在奧斯卡的悼念影片中，這也是為什麼外界會替她抱不平的原因。

▲李玟告別式即將舉行。（圖／金馬執委會提供）
▲李玟沒有出現在奧斯卡頒獎典禮上的悼念影片中，讓許多人無法接受。（圖／金馬執委會提供）



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