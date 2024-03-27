剴剴案社工有確實訪視？兒盟：3次都面訪、相信檢調會做公正判決

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周玉蔻直接在現場臭罵「兒盟敷衍了事，都沒回答問題，甚至連剴剴二字都未提及」，並提出5大疑點，包括剛才的記者會完全迴避陳姓社工去看剴剴時，發現其額頭上有瘀青，卻在半個月之後才告訴他外婆，以及第二次訪視時，看到剴剴牙齒掉落，隔了一段時間才轉告家屬，兒盟的內部調查，社工訪視紀錄狀況究竟為何？如果兒盟今天沒告訴大家答案，內部機制該如何改善？
周玉蔻痛批，衛福部報告指出兒盟買辦公大樓，有內控疏失，幾乎可以說失有錢財上問題，兒盟剛才也未回應；針對剴剴案，兒盟董事、董事長就算沒有領錢，但還適任嗎？
兒盟晚間回應，社工確實是有在9月、10月、11月當面面訪個案，兒盟目前都有提供照片的時間記錄、拍攝地點等資料給檢調單位，「我們相信檢調單位會協助釐清，給予公正的判決」。
對於兒盟買辦公大樓內控疏失，兒盟表示，針對內稽內控制度之落實，專責小組表示願意主動提高標準，將邀請外部監察，尤其針對財務管控、業務SOP、風險管控等重點建立稽查程序。
對於董事長會考慮辭職嗎？兒盟提到，董事會全體成員與兒盟夥伴，將持續負起責任，和兒盟一起處理後續每個重要的工作，並陪伴社工一同面對司法訴訟。目前接受到衛福部、教育部的要求，必須在4月15日前補選董事，會依照財團法人團的規定進行補選。
媒體詢問，只有不到5成的經費使用在孩子身上？兒盟說，該會2019年至2023年的收支比，大致呈現逐年增加的趨勢，且自結之2023年度收支比已達96%。
兒盟提到，該會近年來積極拓展各項服務方案，戮力提升服務量能，自2019年至今，重點發展方案摘述如下，未來亦將持續挹注經費，用於下列用途：
1、拓展「育兒+」社區育兒服務據點
2、持續推展「少年+」少年服務
3、成立創新中心，持續推廣永續親子教育及育兒支持新方案
4、強化聯盟角色，力推兒少議題策略聯盟、社區組織聯盟工作
5、配合政府政策，綜合評估並調升員工薪資與福利待遇
對於媒體詢問，為什麼要開一個不能提問的記者會？兒盟說，該會重視每一個問題，需要透過兒盟團隊共同審慎討論、確認事實後一一回覆。
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