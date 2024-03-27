高雄總動員打造超大海洋樂園　迎兒童節假期

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高雄市長陳其邁表示，「今年兒童節，當然要在高雄過！」繼黃色小鴨游進冬日遊樂園後，今年4月4日至4月7日規劃兒童節期間的系列活動與優惠，要號召全台灣的家長帶著孩子來高雄度過四天連續假期，讓高雄搖身一變成為全台灣最大的遊樂園。
「海洋狂想曲 歡樂大冒險」活動主場位於衛武營都會公園東側草坪，由市府與紙風車文教基金會共同為孩子打造一座臺灣原創樂園，以海洋為主題的7座超大型充氣裝置以及戲劇體驗，帶來全世界最大的小丑魚、近20公尺長的無敵好玩大王烏賊、40場全時段舞台表演、15項親子互動體驗、近百攤熱門美食，以及20攤「海洋、環保、節能、高雄」為主題的闖關體驗活動區。
紙風車深受好評的經典兒童節目「哪吒鬧龍宮」也推出全新再製版，搭配每天開園舉辦的「龍王上班大遊行」，以及多場受觀眾喜愛的「海底世界運動會」互動演出。
高市府文化局表示，「2024海洋童樂會‧高雄總動員」兒童節系列活動，高雄市許多主題場館及文化局所轄多個藝文館舍也熱烈響應，包括：科工館、壽山動物園、駁二藝術特區、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站-糖鐵故事館等館所，同步推出12歲以下免費入場，更結合琳瑯滿目的體驗活動與期間限定優惠。