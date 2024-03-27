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影／詹皇力挺湖人隊友！直指「字母哥」走步　罰球不進還嘲諷跳舞

▲詹皇力挺湖人隊友！直指「字母哥」走步，罰球不進還嘲諷跳舞。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹皇力挺湖人隊友！直指「字母哥」走步，罰球不進還嘲諷跳舞。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James今（27）日對戰密爾瓦基公鹿隊之戰並未上場，最終湖人以128:124，以2次延長加賽贏下比賽，LeBron James因為腳踝問題，坐在板凳上觀戰，但LeBron James並未安靜的坐壁上觀，而是跟裁判討論起「字母哥」Giannis Antetokounmpo似乎有走步嫌疑，另外，LeBron James也在字母哥進行罰球時「倒數計時」，並在對方沒有投進時大喜，甚至嘲諷似地跳起舞來，LeBron James看來很享受球賽。

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比賽在第四節101雙方平手階段，「字母哥」Giannis Antetokounmpo在接球後疑似先移動了重心腳才運球。LeBron James在比賽暫停時立即向裁判投訴，不滿裁判沒有吹判走步。


在關鍵時刻，湖人領先3分，「字母哥」獲得犯規罰球。在他站上罰球線接球後，詹皇立即為他倒數計時，並向裁判和「字母哥」給予壓力。「字母哥」第一罰投失後，詹皇忍不住露出笑容跳舞慶祝，之後「字母哥」第二罰也沒進，因此讓他高興跳起舞來。

湖人方面則在對手犯規戰術後把握住全部罰球，最終湖人以128：124透過第二次加時賽擊敗公鹿。Reaves交出生涯第二次「大三元」成績，拿下29分14籃板10助攻，Anthony Davis則上陣51分鐘拿下34分，23籃板，2抄截4火鍋，公鹿方面，「字母哥」取下29分21籃板11助攻但有7失誤，Damian Lillard則29投9中、三分14投3中，拿下27分8助攻。

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