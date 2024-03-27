持續遭俄羅斯漠視 ISIS-K怒嗆 : 將繼續恐攻直到蒲亭承認為止
俄羅斯首都莫斯科近郊的番紅花市政廳（Crocus City Hall）22日晚間發生了恐怖襲擊事件，造成至少143人、182人受傷，儘管恐怖組織伊斯蘭國的阿富汗分支—「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）已公開宣稱犯案，但克里姆林宮至今都拒絕相信此事與烏克蘭無關，對此該組織在最新公布的影片中強調，若俄羅斯繼續無視他們，將會持續展開襲擊，直到蒲亭承認該起事件由他們策畫為止。
國際中心楊智傑／綜合報導
在恐攻事件發生後，伊斯蘭國（ISIS）附屬通訊社Amaq曾上傳一段約91秒的疑似由槍手拍攝的影片，紀錄血洗莫斯科音樂廳現場的影像，還發文介紹該組織如何計劃和實施對莫斯科音樂廳的襲擊。不過俄羅斯官方仍避談ISIS-K組織，並將襲擊指向美國、英國及烏克蘭。
包含《塔斯社》、《俄通社》等俄媒普遍引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）的說法，稱當局掌握資料顯示「烏克蘭協助參與這次恐攻」，但並未具體說明是誰下令發動攻，並稱「這些凶手發動恐襲之後，試圖穿越俄烏邊界」、「嫌疑人在烏克蘭有聯繫人」等暗示事件責任歸屬於烏克蘭。
俄羅斯總統蒲亭也對美國駐俄羅斯大使館多次警告視為無物，並稱其為「公然勒索」和「企圖破壞俄羅斯社會穩定」，至今仍指責烏克蘭透過ISIS-K發動襲。
ISIS-K對此則在最新發布的影片進行回應，他們先是抗議俄羅斯的安全部門對恐怖分子施以酷刑，接著又稱蒲亭對於他們多次承認為恐攻負責的聲明和影片「採取無視態度」，這將讓該組織決定繼續襲擊俄羅斯，直到俄方承認是由他們發起襲擊為止。