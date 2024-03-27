敦品中學傳暴動！學生藉「不能打籃球」集體鬧事 靖安小組戒備
桃園市敦品中學今（27）日下午傳出學生集體滋事事件，繼本月7日傳出滋事事件後已是3月第二起集體滋事事件。據了解，鬧事原因為現場數名學生藉故無法打籃球，演變集體搖房鬧事，校方立即透過無線電呼叫支援，警衛隊與支援人力迅速到場協助，但為防局勢升高，專責監所安全維護的矯正署靖安小組人員，也緊急到場戒備，整起事件於下午5時40分許平息。
記者孫唯容／綜合報導
敦品中學表示，數名學生今下午於非體育課時段（原表定自主學習課）時，藉故無法至廣場打籃球為由集體滋事，校方執勤人員發現狀況後即以無線電呼叫支援，警衛隊及支援人力迅速到場支援協助，惟為避免進一步提高學生情緒，警衛隊同仁先於外圍緊戒，餘教導員等支援人員進入教室支援，過程中學生情緒持續高漲，並有叫囂、罵三字經及破壞行為。
經現場評估相關勤務配置，校內立即啟動相關緊急機制， 經請求人力支援，並請轄區警方外圍警戒，靖安小組也到場戒備，隨後在警力集結後將學生提帶回第三生活區廣場清點人數，並將學生全數收置於舍房內，事件於17時40分許稍事平息。
敦品中學曾於3月7日傳出3名外包廠商進入敦品中學，勘驗生活區浴廁磁磚剝落情形時，由於廠商施工人員嚼食檳榔，被管理人員制止，導致工人揚言罷工，引起學生不滿，大罵包商，雖然總務處人員試圖保護廠商與施工人員離開現場，但學生卻激動徒手砸車，造成廠商與施工人員驚嚇，執勤人員發現後以無線電呼叫支援，支援人力趕至現場制止學生砸車行為，才控制現場秩序。