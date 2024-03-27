小甘迺迪想當「第三勢力」入主白宮 親妹曝反對心聲：很危險
美國今年的總統大選除了現任總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）的二次對決外，另一看點是聲勢漸長、出身政治名門的獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。放棄民主黨人身份選擇獨立參選的小甘迺迪積極投入選戰，但家人在接受採訪時卻坦言對哥哥可能瓜分走拜登的選票感到憂慮。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統選舉獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）姪子，極力拉攏中間選民的他，對於厭倦「川拜重賽」的美國民眾以及反建制派來說，具有一定的吸引力。今（27）更公布了華裔矽谷女律師夏納翰（Nicole Shanahan）作為副總統搭擋，盼能吸引科技界以及年輕的Z世代與千禧世代選民。
然而根據《國會山莊報》指出，小甘迺迪的家人對其獨立參選一事並沒有表達熱情支持，其親妹羅伊・甘迺迪（Rory Kennedy）在接受CNN主持人伯內特（Erin Burnett）採訪時就表示，她擔心在這場至關重要的選舉上，小甘迺迪可能從拜登票倉獲得一定比例的選票，「這可能改變選舉結果並導致川普當選」。
小甘迺迪經常因他決定獨立參選的決定和家人發生爭執，在去年10月宣布參選時，其四位兄弟姊妹曾發聲明表示，「他（小甘迺迪）可能與我們的父親同名，但他的價值觀、願景或判斷力卻相當不同，他參選的決定令我們感到遺憾，這對我們的國家來說是非常危險的。」
目前《國會山莊報》的民調顯示，川普的平均支持率為40.5%，拜登為38.6%，小甘迺迪為9.8%。