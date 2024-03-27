以為是諾羅！寶林茶室家屬痛心一頓飯人就沒了　5大超危險情況曝

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詹前俊接受今日新聞電訪時提到，諾羅病毒、腸胃炎、食物中毒表現上，可以說各類腸胃炎的表現都很相似，而諾羅病毒其實也是常見的食物中毒病源之一，但食物中毒也可以是其他病毒、微生物或特殊的毒性物質所造成，比如出現血便的情況，可能就是傷寒桿菌、沙門氏菌、痢疾等惹禍。
此外，詹前俊說，他以往也曾經遇到過患者在某佛教餐廳用餐後、出現血便的情況，當時他把患者轉診給長庚醫院，一檢查才發現是痢疾惹禍，如果民眾在外用餐後返家、多位家庭成員都出現類似的症狀，就要特別注意是不是食物有問題、才造成食物中毒的情況。
詹前俊說，如果出現疑似腸胃炎或食物中毒的情況，且有嚴重嘔吐的情況，可以暫停進食、避免食用蛋白質，或牛奶、豆類等刺激的食物，引用電解質液觀察一陣子後、等恢復正常時再進食，如果情況不嚴重，通過飲食控制、補充水分、藥物協助就能改善。
然而，詹前俊表示，若病程有明顯變化、或是出現嚴重脫水，務必到醫院求診，另腹瀉次數很多、脫水、心跳快、小便少、倦怠嚴重，即使只喝口服電解質液還是不斷地嘔吐，也都是需要特別警覺的情況。
詹前俊也提醒，除了事實就醫求助外，民眾也務必要注意，不要把運動飲料跟電解質液劃上等號，因為這類產品鹽分、糖分的比例根本不對，如果有需要，務必到藥局詢問藥師、購買口服的電解質液。
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