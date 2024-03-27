「英倫情人」卡倫史考特首攻蛋！唱太嗨要粉絲跟著跳 全場反應曝
「英倫情人」卡倫史考特（Calum scott）日前擔任「西洋天王」紅髮艾德高雄演唱會嘉賓，如今僅相隔1個多月，他便隻身來台開唱，於今（27）日晚間8點在台北小巨蛋舉行「卡倫史考特2024台北演唱會 Calum Scott 2024 TAIPEI」，現場吸引8000名粉絲到場觀賞。情緒高漲的卡倫史考特在唱完第一首歌時，突然向觀眾喊「跟著跳」，讓現場媒體為他捏一把冷汗。
記者吳雨婕／台北報導
卡倫史考特身穿紅玫瑰在手袖、衣服下擺點綴的西裝登台，非常符合他「英倫情人」的頭銜，並以歌曲〈Lighthouse〉、〈Rhythm Inside〉、〈Rise〉為演唱會拉開序幕，第一首歌唱畢，全場就響起超大的尖叫聲與掌聲，他感動的雙手合十，接著以中文向台灣歌迷問好：「大家好！台北！」激動的他忍不住興奮情緒，「我的天啊！這是我第一場在台北的演唱會，這場演唱會有90分鐘，請享受這場秀，請大家一起跟著唱、跟著跳、跟著哭，我也會讓你們哭。」不過由於台北小巨蛋有規定不能跳，所以粉絲縱使聽到「跟著跳」，也依舊乖乖坐在位置上，只以大聲的合唱或是起立，來代替跳動，現場也有許多工作人員舉著上頭寫著「不要跳」的牌子在場內走動。
唱〈No Matter What〉前，《NOWnews今日新聞》記者現場觀察發現，許多粉絲打開手機手電筒，讓小巨蛋裡是一片浪漫燈海，卡倫史考特看到燈海以及上頭寫著他名字的燈牌非常感動，不斷鞠躬說謝謝，「我的天啊，謝謝你們的支持。」他表示〈No Matter What〉是一首悲傷的情歌，邊說邊俏皮地以中文說「傷心」、「哭哭」，還做出雙手哭哭的賣萌手勢，逗趣模樣，讓現場粉絲融化了。
據悉，超愛美食的卡倫史考特於星期一晚上抵台，預計於明天離台，他在演出前一晚不僅自己叫車在台北趴趴走，還特別前往知名港式點心店家品嚐美食，並去台北101打卡，把握難得的快閃4天台北之旅，引人注意的是，這場台灣場演唱會，是卡倫史考特亞洲巡演的最後一站。
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