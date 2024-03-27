加州警方讓嫌犯化身「樂高人」！網笑翻瘋傳 樂高臉綠了：請停止
美國加州莫里塔警局（Murrieta police）近來在網路上爆紅，因為警局將嫌犯照片的頭部位置全都用樂高積木人像代替，以符合加州法律對執法機構不得公布嫌犯長相的要求。相關照片在社群網路上瘋傳，網友覺得十分逗趣，但樂高集團卻笑不出來，已經正式通知莫里塔警局，希望他們不要再於嫌犯的照片上使用樂高。對此，莫里塔警局表示理解及尊重，將會遵守樂高的意願，至於未來嫌犯照片該如何處理，仍在討論中。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，美國警局近年來習慣在每週一與每週三於社群網路上，發布嫌犯的逮捕照或口卡照（mugshot），藉此與當地民眾互動。不過，有專家認為這些照片會讓網友產生「有罪推定」的判斷，對於那些嫌犯來說，照片留存在網路上，可能會對他們未來的人生帶來負面影響。
加州過去規定，因非暴力犯罪而被逮捕的嫌犯，除非有特殊狀況，否則照片不應在社群網路上公開。而今年1月1日起，加州更進一步規定，所有嫌犯的照片、包括因暴力犯罪而被捕的嫌犯，照片都不能在社群網路上公開，除非有特殊狀況，像是嫌犯仍在逃逸，或是對公共安全構成迫在眉睫的威脅。
為了符合加州法規，莫里塔警局今年開始將所有嫌犯照片的頭部，全都用樂高人像代替，以保護他們的肖像權。這些照片獲得許多網友好評，覺得十分有趣，因而爆紅在社群網路上瘋傳。但樂高顯然不願意公司形象與犯罪嫌疑人以這樣的方式產生聯繫，要求莫里塔警局不要再使用樂高的人像。
莫里塔警局的杜蘭特（Jeremy Durrant）警官表示，確實收到了樂高公司的通知與要求，警方也表達了尊重與理解，將會遵守樂高的願，停止在嫌犯照片中使用樂高。杜蘭特表示，未來嫌犯照片該如何處理仍在討論，希望能找到兼顧符合法規與讓社群使用者感到有趣的方式來進行。