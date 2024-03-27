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加州警方讓嫌犯化身「樂高人」！網笑翻瘋傳　樂高臉綠了：請停止

▲美國加州莫里塔警局因為將嫌犯照片的頭部位置全都用樂高積木人像代替，而在網路上爆紅。不過，樂高集團已經正式通知莫里塔警局，希望他們不要再於嫌犯的照片上使用樂高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州莫里塔警局因為將嫌犯照片的頭部位置全都用樂高積木人像代替，而在網路上爆紅。不過，樂高集團已經正式通知莫里塔警局，希望他們不要再於嫌犯的照片上使用樂高。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國加州莫里塔警局（Murrieta police）近來在網路上爆紅，因為警局將嫌犯照片的頭部位置全都用樂高積木人像代替，以符合加州法律對執法機構不得公布嫌犯長相的要求。相關照片在社群網路上瘋傳，網友覺得十分逗趣，但樂高集團卻笑不出來，已經正式通知莫里塔警局，希望他們不要再於嫌犯的照片上使用樂高。對此，莫里塔警局表示理解及尊重，將會遵守樂高的意願，至於未來嫌犯照片該如何處理，仍在討論中。

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根據《衛報》報導，美國警局近年來習慣在每週一與每週三於社群網路上，發布嫌犯的逮捕照或口卡照（mugshot），藉此與當地民眾互動。不過，有專家認為這些照片會讓網友產生「有罪推定」的判斷，對於那些嫌犯來說，照片留存在網路上，可能會對他們未來的人生帶來負面影響。

加州過去規定，因非暴力犯罪而被逮捕的嫌犯，除非有特殊狀況，否則照片不應在社群網路上公開。而今年1月1日起，加州更進一步規定，所有嫌犯的照片、包括因暴力犯罪而被捕的嫌犯，照片都不能在社群網路上公開，除非有特殊狀況，像是嫌犯仍在逃逸，或是對公共安全構成迫在眉睫的威脅。

為了符合加州法規，莫里塔警局今年開始將所有嫌犯照片的頭部，全都用樂高人像代替，以保護他們的肖像權。這些照片獲得許多網友好評，覺得十分有趣，因而爆紅在社群網路上瘋傳。但樂高顯然不願意公司形象與犯罪嫌疑人以這樣的方式產生聯繫，要求莫里塔警局不要再使用樂高的人像。

莫里塔警局的杜蘭特（Jeremy Durrant）警官表示，確實收到了樂高公司的通知與要求，警方也表達了尊重與理解，將會遵守樂高的願，停止在嫌犯照片中使用樂高。杜蘭特表示，未來嫌犯照片該如何處理仍在討論，希望能找到兼顧符合法規與讓社群使用者感到有趣的方式來進行。

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