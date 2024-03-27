卡倫史考特唱到一半突喊卡！英倫情人受不了 哽咽鞠躬震驚8000粉
有「英倫情人」美譽的西洋歌手卡倫史考特於今（27）日在台北小巨蛋開唱，對台灣有著好印象的他，在演唱會上不斷與歌迷互動、聊天，甚至被歌迷的熱情呼喚感染，讓他數次喊出「天啊」，大受感動的他，一度差點哭出來，聲音都沙啞了。而在演唱最後一首歌時，一名歌迷激動大喊，讓卡倫的感性情緒被中斷，當場喊卡重唱。
記者吳雨婕／台北報導
卡倫史考特每唱一首歌，台下粉絲就會回以熱烈的尖叫聲，以及幾乎要把小巨蛋屋頂掀翻的掌聲，總共90分鐘的演唱會，卡倫幾乎是每唱幾首歌就會向台下粉絲鞠躬致謝，且一直表示：「謝謝，謝謝你們的支持。」
整場演唱會卡倫唱好唱滿，總共唱了15首歌曲加2首歌安可曲，安可曲他選擇演唱破億神曲〈You Are The Reason〉，以及他2015年在《英國達人秀》上一唱成名的〈Dancing On My Own〉，有趣的是，他在唱〈Dancing On My Own〉時，台下歌迷突然大喊，讓他忍不住笑場，直接喊卡重來，他寵溺的對粉絲說：「這首是很感性的歌。」希望歌迷稍微冷靜一點。
歌曲唱到最後卡倫史考特眼光泛淚，表示真的很感謝台灣的粉絲，一路上都這麼支持著他，也和歌迷朋友們保證絕對會再來台灣開唱，最後一首歌唱完，全場8000位粉絲再度以熱情的尖叫聲感謝卡倫的演出。
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