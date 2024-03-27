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蔡依林轉型作被小看！「超狂紀錄」出土　天后發威無人能敵

▲蔡依林的專輯《花蝴蝶》被視為轉型之作，不過樂評人對此張專輯評價不高，不過這張專輯卻締造過許多紀錄。（圖 ／蔡依林臉書）
▲蔡依林的專輯《花蝴蝶》被視為轉型之作，不過樂評人對此張專輯評價不高，不過這張專輯卻締造過許多紀錄。（圖 ／蔡依林臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

「國際天后」蔡依林出道至今24年，擁有許多經典作品，無論是抒情歌還是動感快歌，都讓人琅琅上口，而今（27）日正好是蔡依林的專輯《花蝴蝶》發行15周年，其中一名部落客「一事無成的老編 Ben Lin」發文分享，這張專輯是蔡依林音樂作品的分水嶺，可惜當年被低估了，但其實這張專輯締造過許多超狂紀錄。

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「一事無成的老編 Ben Lin」指出蔡依林的專輯《花蝴蝶》收錄總共10首歌曲，包含專輯同名歌曲、〈妥協〉，可以說是專輯中的最大亮點，其餘超過一半是翻唱作品，讓該張專輯比起其他專輯相形失色許多，內文提到其實專輯在g-music和五大唱片當年度銷售榜上，都奪下年度銷售總冠軍，《花蝴蝶》登上KKBOX年度專輯榜第3名，〈妥協〉一曲則位居年度單曲榜第6名。

▲關於蔡依林的8個小祕密。（圖 ／蔡依林臉書）
▲▼蔡依林的專輯《花蝴蝶》迎來發行15周年。（圖 ／翻攝蔡依林臉書、翻攝一是無成的老編IG）
▲蔡依林的專輯《花蝴蝶》迎來發行15週年。（圖／翻攝一是無成的老編IG）
 
《NOWnews今日新聞》記者查詢，雖然這張專輯在當時被許多樂評人以「欠缺驚喜、誠意、突破」作為評價，但這張專輯在台灣當年預購量超過12萬張，是台灣史上預購最高的專輯，在全亞洲總銷量超過100萬張，獲得2009年度台灣唱片銷量第一名。也是從2009年開始，蔡依林與資深經紀人葛福鴻一起成立凌時差，專門經營她的經紀、音樂製作、音樂版權，以及演唱會主辦、版權、國際歌友會，為蔡依林的天后之路踏出第一步。

2010年，蔡依林推出第11張專輯《Myself》，被評價為「華語舞曲專輯新標竿」，專輯中的歌曲〈美人計〉MV還入圍了金曲獎最佳音樂錄影帶獎，專輯更讓蔡依林奪下台灣年度女歌手唱片銷量第一名。又過了2年，蔡依林推出專輯《Muse》，音樂作品越來越成熟，專輯獲得了「流行音樂專輯的典範」，她憑著此專輯入圍金曲獎最佳國語女歌手獎，專輯中的歌曲〈大藝術家〉則是奪下該屆金曲獎「最佳年度歌曲獎」殊榮。





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