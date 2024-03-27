《鐵達尼號》「只夠躺蘿絲」木板2300萬賣出！創電影道具最高紀錄
好萊塢電影《鐵達尼號》（Titanic）於1997年上映，至今依然經典不敗，是許多民眾心中災難愛情片的史詩代表作。而片尾男主角傑克（Jack）在沉船後，將求生的「門板」讓給女主角蘿絲（Rose）獨自使用，自己卻因身體泡在冰冷海水失溫喪命，是讓廣大影迷最心碎的片段之一。該塊「門板」日前在拍賣會上以71萬8750美元，約新台幣2300萬元售出，成為有史以來成交價最高的電影拍攝道具。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，拍賣商「Heritage Auctions」表示，雖然這塊木板經常被外界視為一扇門，但它其實是根據《鐵達尼號》一等艙休息室入口的「門框」製成的，約有2.4公尺長、1公尺寬。
拍賣商更戲稱，木板之所以能夠如此高價拍出，是因為太多收藏家想要親身測驗，到底木板是否足夠讓兩個人同時浮在水上。
《鐵達尼號》導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）曾透露，每天都會收到數十封電子郵件在抱怨這件事，觀眾們痛罵傑克不爬上木板是「傻子」，蘿絲沒想到讓傑克上來則是「自私」。
為了解決這一爭議，卡麥隆還親自找來一群科學家和特技人員，進行一場絕對符合科學的試驗，最終證明木板確實足以讓兩人勉強擠在上面，但存在許多變數。卡麥隆說，按照劇本傑克必須死，而按照人物邏輯，傑克不希望蘿絲遭遇任何風險，選擇犧牲自己也是合情合理。但卡麥隆也坦承，或許「我們應該一開始就把這塊木板做小一點」。
拍賣會中除了《鐵達尼號》的木板，還拍出了《魔宮傳奇》中的鞭子、《鬼店》中的斧頭、陶比馬奎爾（Toby Maguire）在《蜘蛛人3》中所穿的緊身衣等等知名道具，拍賣會最終成交金額達到1568萬美元，「Heritage Auctions」表示是史上最成功的拍賣會之一。