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伊斯蘭國已聲稱對這起屠殺事件負責，美國官員表示，根據他們掌握的情報顯示，這是伊斯蘭在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(Islamic State-Khorasan, ISIS-K)所為。烏克蘭一再否認與這次攻擊事件有任何關係。
但是沙卡洛娃表示，西方國家急於將責任歸咎於「伊斯蘭國」，目的是要以此轉移烏克蘭與支持基輔的西方政府責任。
她說：「為了避免西方整體遭到懷疑，他們迫切需要想出一些辦法，所以他們求助於伊斯蘭國，從他們的袖子裡掏出一張王牌，因此在恐怖攻擊發生的幾小時後，盎格魯撒克遜媒體開始傳播的正是這些版本。」
俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)表示，這次攻擊是伊斯蘭武裝份子發動，但是他暗示，這起攻擊事件是為了烏克蘭的利益，基輔可能在其中發揮了作用。
他表示，烏克蘭方面有人為這些伊斯蘭武裝份子22日晚上在俄羅斯西部被捕之前，準備一個越境逃跑的「窗口」。
然而，白俄羅斯領導人魯卡申柯(Alexander Lukashenko)26日表示，槍手最初試圖進入白俄羅斯，但是在注意到進入白俄的過境點已被封鎖後，他們轉身前往烏克蘭。
俄羅斯安全部門聯邦安全局(FSB)負責人26日表示，他相信烏克蘭以及美國和英國參與了莫斯科攻擊事件。
英國外交大臣卡麥隆(David Cameron)在社群媒體平台X上回應說：「俄羅斯在克洛庫斯音樂廳攻擊事件中，對西方和烏克蘭的指控完全是無稽之談。」
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