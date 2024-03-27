億萬富豪與他們的產地！印度「這城市」首超越北京成亞洲富豪之都
根據胡潤研究院（Hurun Research Institute）的2024年全球富豪榜，印度孟買（Mumbai）擠下中國北京，首次奪下亞洲最多億萬富豪城市的殊榮。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，胡潤研究院資料顯示，目前全球有3279名億萬富翁，比2023年增加了5％，以城市來看，美國紐約119人最多，其次是英國倫敦的97人，再來就是印度孟買的92人，中國北京91人緊追在後，第五名則是上海的87人。
若以國家來看，中國814位億萬富豪排名第一，雖然這數字較去年減少了155人。美國800人排第二，印度271人排在第三。
胡潤研究院指出，中國剛經歷糟糕的一年，財富縮水，尤其是那些靠房市與新能源產業致富的富豪，身家遭遇打擊。美國相較於2023年增加了109位億萬富豪，主要受惠於AI狂潮驅動，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擠身全球富豪榜前30名，微軟、google、亞馬遜、甲骨文和Meta等科技業巨頭的老闆也都靠AI賺得砵滿盆滿。
印度較2023年增加了84位億萬富豪，則是美國之後增加人數第二多的國家，印度去年第4季GDP成長了8.4％，是目前全球成長最快的經濟體之一。