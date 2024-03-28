高球／蔡雨達丶呂孫儀及呂偉智同日66桿　並列肇喜登峰巡迴賽首位

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暫並居首位的蔡雨達諸桿都發揮不錯，抓六鳥丶無柏忌，他自第10洞開打，前九洞射下五隻小鳥，包括第15及18洞兩個五桿洞，木桿丶鐵桿及推桿都給力，6-12呎的小鳥推桿都把握住，第18洞兩桿就轟上果嶺，兩推進洞抓鳥；不過他說後九洞的推桿不大順，至少有三個10呎內的小鳥推桿沒抓下，只在第８洞抓下6呎小鳥推桿，35桿。
他提及休賽期間曾去考亞巡賽及中巡賽，因為正值調整動作，成績不 夠理想，未能取得參賽資格，雖然如此，但他從中學習到很多，今年仍以台巡賽為主戰場，有信心可以打得更好。
呂孫儀一鷹五鳥一柏忌，前後九洞均33桿，他自第一洞出發，第1及第6洞都是9呎小鳥推桿，第5洞是OK 小鳥；後九洞第10及11洞連二鳥，雖然在第16洞出現OB球，吞下唯一柏忌，不過最後一洞第18洞第二桿離旗洞200碼，以五鐵打上果嶺，距洞1呎多，獵下老鷹，還加補了一桿。
他表示，受到同組選手前三洞連抓三鳥的激勵，也發揮出木桿丶鐵桿及推桿的水準，今天十八洞28推，都打得很順暢。休賽期間他也參加了亞巡與ADT資格賽，排名不理想，不過ADT賽至今已遞補排進參賽一場，雖然考試成績不佳，不過仍會繼續拼戰台巡及ADT。
呂偉智也是六鳥無柏忌，前九洞第一洞15呎一推抓鳥後，第九洞自果嶺邊距洞13碼，切球進洞也抓鳥，34桿；後九洞在第12及13洞，分別以切桿與推桿合作救帕後，信心大增，連續第14及15洞以下坡18呎一推與五桿洞一切一推，連抓二鳥，最後兩洞第17丶18洞的三桿短洞與五桿長洞也都順利射鳥成功，32桿。
他指出，切桿與推桿都很不錯，推桿26推，第12及13洞救帕是關鍵，讓擊球更有信心，所以後面的木桿與鐵桿都很敢打，打出不錯成績。
去年仰德TPC錦標賽冠軍龐姆（Poom Saksansin）首次打信誼球場，今天推桿準，鐵桿不錯，木桿開球也很穩健，抓下六鳥一柏忌，包括兩個三桿洞及兩個五桿洞；他的小鳥推桿都在9呎左右。
他說，有幾個四桿洞與三桿洞球道距離較長，頗具挑戰性，加上風向有點難測，更增加難度，所以他採取比較積極的打法，設法取得好成績。