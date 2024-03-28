全中運／全中運第1金出爐！北市北安國中、育成高中摘2金、雙贏

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在首個決賽項目國男組雙人雙槳賽事中，石門國中張雯翔／張易峰與南投水里國中許弘澤／陳銘君競爭非常激烈，張雯翔說：「因為對手體重比我們重，我們可能會在前面起跑時會比較吃虧，所以，我們策略就是一開始先咬住，然後在500公尺後再增加槳頻，才順利超越對手。」張雯翔／張易峰最終以7分04秒50僅僅以1秒48差距摘下今年全中運首金。
「這是我們國中最後一戰，只想站在最高，不想第二！」張易峰去年與學長陳恩搭檔屈居銀牌，今年張易峰改與同樣是國三生的張雯翔合作，兩人在國中最後一役終於合體摘金，張易峰說：「去年全中運之前我的雙人雙槳都沒輸過，但卻在全中運只拿到銀牌，這次能和同學一起摘金很開心。」
張雯翔／張易峰從國小時期就是田徑隊友，張雯翔主攻跳遠、張易峰主攻100、400接力，兩人到石門國中後一同因好奇嘗試划船，沒想到竟為兩人開了另一扇窗，石門國中校長李汝怡也讚許划船隊選手說：「他們都在阿姆坪練習，但石門水庫在冬天是枯水期，選手練習時上下很不方便，同學能有這樣的成績很不容易。」
另一項在國男雙人單槳部份，從110年全中運固定舉辦划船以來，宜蘭利澤國中已經連三屆包辦這項金牌，其中林聿鈞去年全中運搭檔學長陳柏凱摘金，今年改與國三同學林奕中合作，兩人原本策略是前面1000 公尺先穩住後段再衝刺，但林聿鈞說：「一起跑我眼晴瞄到旁邊都已經衝出去，一度都已經落後一個船身，發現不能再用守勢，立刻出聲加快頻率全衝，很少這樣從頭就衝，心臟在半途都快爆掉，幸好中途才追上。」
「沒有遺憾了！」利澤國中林聿鈞／林奕中最終以7分34秒72摘金，為利澤國中成功守住這項4連霸，林聿鈞開心的說：「這應該是我划船生涯的最終戰，我己經毫無保留完全發揮了，贏得真的很驚險，希望接下來就換學弟們來繼續延續這個項目的不敗傳奇！」
北市划船選手在下午決賽也全面爆發，在國女單人雙槳部份，北市北安國中二生擁有比教練身高更高達176公分66公斤的張姵萱，在去年國一下學期才從上海轉學後，今年還是首度參加全中運，但沒想到卻一路從預賽晉級，決賽中再划出8分32秒40成績意外摘金。
「有點意外，本來只設定前三。」張姵萱在衝終點後酷酷的沒有太多表情，被同學封做「酷酷姐」，她說：「一開始平行，大約500公尺後衝刺，後來一度有被追上，但過1000公尺後就莫名其妙的領先。」
張姵萱是在上海小6時開始接觸划船，她說：「因為划船俱樂部離我學校最近，而且聽起來很酷的樣子才開始接觸划船，國一轉回來北安，雖然訓練方式不太一樣，但我都是樂在其中。」北安教練李芸嫻說：「因為姵萱自國一下學期才轉進來，但我很看好她，她的身材和力量就是優秀划船選手的條件。」
緊接著在高女雙人單槳決賽中，北市育成高中朱歆沛／張瑋軒也以7分58秒37奪金完成二連霸。過去是巧固球選手、高中才轉練划船的張瑋軒說：「很滿意，成績也有在老師的預期內，我們一開始一槳一槳抓，一直到最後500公尺就全力開，感覺蠻好的。」但張瑋軒為了力拼這面金牌，也付出不少代價，腰的韌帶鬆掉、肩膀也有傷，「比完後得好好完全休養一陣子才行，屆時要看復原狀況再來決定上大學後能不能繼續練。」張瑋軒說。