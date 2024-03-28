民眾黨官網又當機！黃國昌開直播募120萬　否則「我就莎喲娜啦」

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黃國昌提及，自己知道不分區立委有責任額，但疏忽大意以為是年底才繳，沒想到是3月31日，所以收到通知時「我有點崩潰」；民眾黨《財務管理辦法》第8條顯示，如果3月31日沒有繳交完畢，那「我就要『莎喲娜啦（日文意指再見）』了啦！」
黃國昌喊話，身為不分區立委的責任額是120萬元，「我這2天想說，這120萬到底要怎麼辦？我可以老實跟大家講，我其實可以去跟一些企業募款，但我這2天想了很久，我決定不要。」理由是因為自己臉皮薄，加上不想欠別人，所以決定晚間厚臉皮開直播，拜託粉絲們幫忙。
「你們捐款對象是台灣民眾黨，但你們實際上是在幫老師（黃國昌）！」黃國昌說，此次開直播目的非常簡單，就是希望大家幫忙一下，在小額度範圍內捐款，「200元也好，500元也好，這樣就好了，我甚至不希望你捐超過1000元。」
但當黃國昌教粉絲如何募款時，包括必須點擊「線上捐款」的「黨公職募款責任額」欄位，卻突然發現民眾黨官方網頁直接大當機，連黃國昌本人都沒辦法進入，只好呼籲民眾分流捐款，直至3月31日以前都還有機會。
柯文哲則用IG寫上「聽說民眾黨捐款系統又當了，國昌怎麼回事？」等字眼，讓黃國昌笑喊「柯主席，你一定要明察秋毫，你去看一下分工表，什麼時候網站是我管的？」至於目前民眾黨收到多少募款額，民眾黨發言人吳怡萱稍早回應，官網復原後，目前都還在統計中，今日若有進一步消息再跟大家報告。