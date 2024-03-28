打臉蒲亭？白俄總統曝莫斯科恐攻嫌犯 最初逃亡方向「非烏克蘭」
俄羅斯首都莫斯科22日晚間發生嚴重恐怖攻擊，造成至少143人死亡、360人受傷，並有逾100起失蹤通報，儘管極端組織伊斯蘭國的阿富汗分支-「伊斯蘭國呼羅珊」（Islamic State-Khorasan, ISIS-K）已宣稱犯案，但俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）始終懷疑背後有烏克蘭的影響，並質疑為何嫌犯犯案後會選擇逃往烏克蘭方向。然而，蒲亭的盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）26日卻表示，槍手最初是試圖進入白俄，在注意到過境點已被封鎖後，才轉身前往烏克蘭。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，《白俄羅斯通訊社》引述盧卡申科的說法，聲稱恐攻嫌犯一開始試圖逃往白俄，但隨後就意識到這是個「非常糟糕的主意」，因為白俄已在事發後立刻加強安全措施，聲稱襲擊發生後沒多久，他就收到俄羅斯當局的通報，並讓白俄部隊進入「戰鬥戒備」狀態，還在道路上設立了檢查站，以防施襲者進入。
美國智庫「戰爭研究所」（ISW）分析，盧卡申科幾乎沒有明顯的動機，針對恐攻嫌犯第一時間逃竄方向的事說謊，因為他並不想讓外界誤以為，施襲者前往白俄是為了尋求庇護，這可能會對盧卡申科及其政權產生「破壞性」的後果，並讓人質疑為什麼兇嫌會認為自己在白俄會更安全，以及誰會在白俄「接待」他們。
ISW進一步指出，盧卡申科可能是想搶先透過聲明，強調白俄軍隊在逮捕施襲者的過程發揮「關鍵作用」，以避免外界將施襲者與白俄聯想在一起，儘管盧卡申科的說詞，可能破壞了克里姆林宮緊咬基輔的立場，但也減少了白俄因施擊者最初逃跑路線的非公開資訊，而面臨克里姆林宮施壓的脆弱性。