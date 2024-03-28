連鎖手搖飲19週年「紅粿鑽石」愚人節快閃 4/4公益開跑
連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」慶祝19週年，4/1至4/7愚人節推出快閃飲品「紅粿鑽石」歡慶價大杯只要19元， 4/1愚人節當日購買「紅粿鑽石」再送「空氣茶香包」。此外，還有全新爵飲「紅粿竹香鮮奶茶」推出；4月公益月更舉辦「公益著色投稿」活動。
記者陳美嘉／綜合報導
愚人節快閃飲品「紅粿鑽石」滿滿清涼的晶亮冰塊水，融入了最夯的紅玉粉粿，不僅提供了消暑的解脫，還充滿著濃郁的茶香風味，絕對是解渴消暑的最佳飲品。4/1愚人節當天購買「紅粿鑽石」即可再獲得「空氣茶香杯」(108茶王)限量50組。
全新飲品選用獨特烘培技術的竹香烏龍作為茶底，打造出「紅粿竹香鮮奶茶」，將在4/1推出，選用了優質台灣在地小農鮮奶，帶有獨特的奶香加上竹香烏龍茶，再搭配另一主角「紅粿」軟嫩帶Q口感。即日起至5月底，可享有免費紅玉粉粿升級爆量好康。
TEA TOP第一味連續三年與伊甸基金會舉辦「公益著色投稿」活動，特別邀請台灣在地插畫家小圓麵包，以櫻花風格創作出，小圓麵包與小夥伴們開心一起享用下午茶的美好可愛著色線稿，希望透過線稿喚起大家對於友誼、快樂和溫馨的回憶時光。著色線稿於全台各門市免費索取或網路列印圖紙。完成作品後，繳交全台門市或選擇自行郵寄，每一張投稿TEA TOP將捐出10元，幫助弱勢族群，活動自4/4起至4/30止。