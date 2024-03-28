寶林茶室中毒案2死4重症！老饕困惑：這間好吃嗎　真實評價超意外

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「吃過兩次....其實蠻好吃的，沒想到會變成這樣」、「吃過幾次炒粿條，真的蠻好吃」、「吃素的人才比較知道這家.....不然一般來人應該都會先Pass」、「因為很多人去遠百不會下到B3，加上又是素食，所以很多人才沒吃過」、「馬來西亞素食餐廳，之前吃過真的不錯，前幾天宣布歇業還覺得很可惜，沒想到竟然鬧出這波中毒風波....」。
寶林茶室是「馬來西亞素食餐廳」！Google評價4.6顆星
事實上，「寶林茶室」是馬來西亞素食餐廳，官網介紹表示「寶林茶室讓你顛覆對素食的想像，除了原先的大火炒，這裡以大馬煮炒為主，就是所謂的桌菜，在台灣能吃到星馬風味的桌菜實屬難的」也因此這麼多民眾沒有吃過的原因，其實是因為該家餐廳是素食類，平常不是吃素食的人，不見得會被吸引入店消費。
仔細看寶林茶室Google評價，斬獲高達4.6顆星的評價，其中最被顧客推崇的就是店內的「炒粿條」以及「鳳梨炒飯」等，不少吃過的客人都回應「怎麼可以有這麼好吃的炒粿條，猛烈大火炒出的鑊氣完美融入了每一口」、「炒粿條真的超好吃，一定會二訪」、「對素食者來說，這間真的是非常棒的選擇」、「肉骨茶煲跟鳳梨炒飯、炒粿仔條香氣很足，價格也合理！大推」只不過令人意外的是，這回爆出食物中毒風波，其中12名案例當中，有7名都是吃了店內招牌炒粿條送醫，甚至有2名顧客不治身亡，現在看來相當諷刺。
寶林茶室中毒案專家推測「2種可能」！米酵菌酸1毫克就會致命
隨著寶林茶室中毒案越演越烈，衛福部次長王必勝27日晚間表示，經毒物學專家、收治病患醫院醫師及疾管署、食藥署等單位討論，經考量過去文獻、臨床表現等，偏向認為毒素引起，且「米酵菌酸」可能性高，這種東西只要1毫克就會致命。
毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海提到，「如果不慎吃入遭米酵菌酸污染的食物，個案會出現嘔吐、噁心、腹瀉等情況，甚至可能1天之內就有多重器官衰竭，死亡率高達4成以上，更可怕的是，米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭就插管、休克就打強心劑」。
除此之外，衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，所有病患均食用「炒粿仔條」，讓人聯想「炒飯症候群」，煮熟米飯放在室溫超過兩小時就可能導致仙人掌桿菌生長，其孢子耐熱，即使大火炒過也殺不死，一旦進入腸胃在適當溫度下，孢子萌芽引發諸多症狀。李建璋說，粿仔條通常煮熟放在室溫環境，需烹調時再以大火拌炒，確實可能產生「炒飯症候群」。目前案情仍在持續調查當中。
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