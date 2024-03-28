詐欺捲款10億流亡！貴婦奈奈受訪訴委屈　呂秋遠：有在牢裡慘嗎？

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呂秋遠指出，基本上，台灣的監獄環境，肯定比這個好，除了不能逛超市，買特價品之外，還可以躲避黑道追殺，不用一家五口（男友爸媽、男友、男友妹妹跟她）擠在20坪的地下室居住。說實在話，她到底哪裡很委屈？
呂秋遠指出，根據媒體記載，據說她與先生捲款10億元潛逃，或許實際金額沒這麼高，畢竟還包括跟地下錢莊或黑道借款的高利貸，但是確實有為數不少的、深信不疑的一般人借錢或投資他們。既然被告，真覺得自己是冤枉的，坦然面對也就好，詐欺判刑，也不是重罪，何必要逃避面對司法，寧願在環境「這麼差」的加拿大逃亡到2043年？更別說，男友爸爸目前是欠稅大戶，行政執行署甚至懸賞希望可以知道他的行蹤。
呂秋遠痛批，「如果，整篇報導的重點就是擺在他們剛來加拿大的那些年過得有多苦？那麼被騙的這些人，在這幾年過得好不好？」
呂秋遠表示，據說，他們現在已經「苦盡甘來」，也取得了加拿大居留權，並且成立了新的公司，準備發展新的方向。「她究竟為什麼會甘冒曝光風險，願意接受媒體訪問，是不是有新機會，我們不得而知，但是，與其喊冤，說自己有多苦，回來面對司法，並且努力還掉稅款，才是應該做的事，不是嗎？怎麼慘，有在牢裡慘嗎？她既然選擇了逃亡國外，還願意接受訪問，顯然已經不擔心黑道，而且如果真牢裡更慘，她現在說的這一切好慘，豈不是笑話？」
呂秋遠也酸道，特別是，媒體找得到，台灣司法找不到，就算找到，也無法引渡，這是令人訝異的笑話。如果她逃亡的原因，真的是因為擔心黑道追殺，說真的，回來土城，其實最安全。如果不是，那麼，別說自己過得有多慘，因為，投資被騙、借錢被騙的人，他們可能過的更慘。