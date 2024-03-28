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台鋼啦啦隊「輔大女神一粒」太香了！起底是超強學霸　球迷改追她

▲台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒，因為長相甜美，氣質又非常有韓星氣勢，最近引起廣大話題。（圖/一粒IG）
▲台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒，因為長相甜美，氣質又非常有韓星氣勢，最近引起廣大話題。（圖/一粒IG）

記者張嘉哲/綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」新女神誕生了！現年25歲的成員「一粒（趙宜莉）」因為長相甜美又有氣質，近期在球場大跳「葉保弟應援曲」讓她一砲而紅，成為2024年第一位啦啦隊的話題女神。然而厲害的是，一粒不僅人美正點，還是超強學霸，畢業於輔仁大學的她雙主修品系及法文系，更擁有多益960分的超強外語能力，在球迷圈掀起熱烈討論。

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啦啦隊海選脫穎而出！輔大女神「一粒」應援曲一跳成名

現年25歲的「一粒（趙宜莉）」，去年參加台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」海選，從多位女孩當中脫穎而出，以目前台灣啦啦隊環境來說，該被關注的人早就被關注，加上近年韓國來的啦啦隊成員話題度較高，要在啦啦隊一票女生中脫穎而出其實沒有那麼容易。

▲一粒有中職啦啦隊新女神之勢。（圖／一粒IG）
▲台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」新女神「一粒」，最近在社群討論度超高，成為2024年第一位引爆話題的啦啦隊女孩。（圖／一粒IG）
然而「一粒」在日前春訓熱身賽登場應援，結果在場邊以「葉保弟的應援曲」在網路上迅速竄紅，短影片在IG觀看人數衝破154萬人次，IG追蹤也直接爆衝到17.4萬之多，成為2024年第一位獲得最大討論的啦啦隊成員。

而說到一粒的背景，她畢業於輔仁大學雙主修織品系及法文系，更擁有多益960分的超強外語能力，先前我國邦交國史瓦帝尼總理、親王等來台，參訪T1台鋼獵鷹主場臺南嘉南藥理大學體育館，一粒也是受邀協助接待、負責外語交流等，不僅是一名啦啦隊女孩，一粒同時也是超強學霸！

我國邦交國史瓦帝尼總理、親王參訪T1台鋼獵鷹主場，一粒也受邀協助接待、負責外語交流。（圖／翻攝自Wing Stars提供）
▲我國邦交國史瓦帝尼總理、親王曾參訪T1台鋼獵鷹主場，一粒也受邀協助接待、負責外語交流。（圖／翻攝自Wing Stars提供）
「粒寶樂園」2024年開張！資深球迷「台南Josh」也凍未條

然而因為「葉保弟應援曲」的爆紅，一粒也在事後於IG發文說：「開季見吧，粒寶樂園肯定好玩，你確定不來嗎？」讓大批球迷紛紛為之瘋狂「要要要！粒寶樂園新開的一定要去」、「葉保弟從現在開始是我大哥了」、「哇！新開的粒寶樂園，怎麼能不去看看」、「現在我想去粒寶樂園了」、「新開幕的遊樂園能不去嗎？」

▲台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒最近大爆紅，長相甜美又有氣質，棒球圈掀起「粒寶樂園」風潮。（圖/一粒IG）
▲台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒最近大爆紅，長相甜美又有氣質，棒球圈掀起「粒寶樂園」風潮。（圖/一粒IG）
而一粒的魅力實在太大，連資深統一獅球迷「台南Josh」也深深著迷，日前在YouTube下方留言「我不當喵迷了！」甚至還在臉書上發文說：「已使盡全力爭搶台鋼雄鷹的開幕戰門票，還希望越坐越前面，成功徵到髮香區座位」讓大批球迷全部笑翻，可見屆時球賽開季時，一粒的人氣將會持續扶搖直上。


 


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