寶林茶室2死風暴延燒 綠議員爆索資不成、北市府「動作慢半拍」
台北市爆發嚴重食安事件，位於信義區的「寶林茶室」風暴延燒，已導致2人死亡、多人在醫院治療。民進黨台北市議員許淑華表示，發生如此重大的食安事件，北市府沒有第一時間跳出來提醒民眾多加注意，而是在事發好幾天了，民眾的不安已經擴散了，才慢半拍出來進行說明並勒令餐廳停業，要求務必儘快查明真相。
記者陳宜加／台北報導
許淑華指出，寶林茶室發生中毒案件，從上週就陸續發生民眾用餐後身體不適就醫，甚至已經有2人急救後仍不幸病逝，2人還裝著葉克膜在搶救當中。發生如此重大的食安事件，北市府沒有第一時間跳出來提醒民眾多加注意，而是在事發好幾天了，民眾的不安已經擴散了，才慢半拍出來進行說明並勒令餐廳停業。
許淑華說，關於這個案子，她已向市府索取相關資料與案件調查進度，但到現在都還沒得到回覆，呼籲市府面對如此嚴重的事件，一定要更加積極並拿出效率，無論是食物中毒或是人為因素，都務必儘快查明真相，也要主動和民眾說明清楚，避免社會恐慌持續發酵。
許淑華也提醒，過去幾天若有去到寶林茶室用餐，一定要多多留意身體狀況，如有嘔吐、腹瀉等不舒服的症狀，務必在第一時間就醫。