上澤直之不願小聯盟開季！從光芒轉戰紅襪隊 關鍵在「金錢」
日職日本火腿王牌上澤直之在休賽季，與大聯盟坦帕灣光芒（MLB）簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，但上澤直之在春訓表現不佳遭球團下放小聯盟，但由於上澤直之不願在小聯盟開季，光芒球團在今（28）日與波士頓紅襪達成交易，將上澤直之送走換回部分現金。根據《美聯社》報導，上澤簽約金為2萬5000美元，若被球團放入40人名單內，將能得到250萬美元的薪資，但若是只在小聯盟出賽僅能拿到22萬5000美元的薪資，差了快10倍薪資。
記者張志宇/綜合報導
上澤直之在春訓是以先發投手的步調去調整，但4場登板中都投不滿5局，熱身賽初登板2局失7分，第二戰則是也只投2局，第3戰則是主投1.2局就失掉5分，春訓最後一次登板才回穩，對紅襪主投4局僅失1分，上澤直之共在春訓主投9.2局，防禦率高達13.03。
有關上澤直之的合約細節，根據《美聯社》指出，「簽約金為2萬5000美元，若被球團放入40人名單內，將能得到250萬美元的薪資，但若是只在小聯盟出賽僅能拿到22萬5000美元的薪資。」
若上澤直之順利在大聯盟開季，獲益最多的絕對是日職火腿隊，目前還未確定上澤直之是否從大聯盟開季，所以火腿隊確定只能拿到6250美元的入札金，但若是上澤直之在大聯盟開季，火腿隊最多能拿到51萬6250美元的入札金。
值得一提的是，對於紅襪發動交易拿下上澤直之，《MLB TRADE RUMORS》就分析，紅襪本季在先發輪值的經驗與深度不足，且隨著在自由市場沒能搶下王牌等級的先發投手，與Lucas Giolito手肘受傷整季報銷，紅襪選擇以延攬多位能先發的投手來到陣中，其中近日也簽下36歲老將Chase Anderson。
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