寶林茶室「關鍵證物」凌晨查扣！2人吃炒粿條身亡 今天解剖遺體
遠東百貨信義A13知名素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒風波，根據最新統計，目前已經有12名通報個案，其中2人送醫後不治，有4人則是重症命危。台北地檢署火速以「他」字案進行調查，於今（28）日凌晨到餐廳蒐證查扣關鍵證物「監視器」，以追查有無下毒可能。除此之外，食藥署該事件定調為「重大食物中毒」，為了進一步追查死因，今天上午9點半也將於新北市立殯儀館（板橋殯儀館）解剖首名死者遺體。
記者張嘉哲/綜合報導
寶林茶室中毒案風波越演越烈，目前已經造成2名客人死亡，其中一位是40歲的呂姓男子，據悉他在投信圈有一定的名氣，不僅擁台大、政大的高學歷，還是許多家公司爭相聘用的「行銷鬼才」；而另一位死者則是66歲的楊姓男子，女兒日前出面表示：「沒辨法相信父親指示吃個飯人就走了」，悲痛不已。
而尷尬的是，目前兩名死者都是到寶林茶室吃了這款店內招牌「炒粿條」所致，台北地檢署火速以「他」字案進行調查，已經在28日凌晨到店內查扣關鍵證物「監視器」，以追查有無下毒的可能性，台北市長蔣萬安也已經勒令寶林茶室所有分店暫停營業。
食物中毒死因尚未釐清！首位死者遺體28日上午將解剖
然而目前針對「寶林茶室」食物中毒死因尚未確定，衛福部日前召開專家會議討論當中，衛福部次長王必勝表示，經毒物學專家、收治病患醫院醫師及疾管署、食藥署等單位討論，經考量過去文獻、臨床表現等，偏向認為毒素引起，且「米酵菌酸」可能性高，這種東西只要1毫克就會致命。
為了進一步確認死因，法務部長蔡清祥受訪時提到，新北檢已初步相驗首位死者遺體，並定於28日9時30分上午解剖，另名死者也由士檢相驗中，由於案發地寶林茶室在台北市信義區，故由具管轄權的北檢偵辦。蔡清祥也強調，檢察官會盡速釐清死因，除盼能做好食品安全的控管，也會依照蒐證情形決定下一步動作，若察覺有刑事責任，將依法嚴正處理，目前不排除任何的可能性，相信檢察官會依照證據做出最正確的判斷，從速處理。