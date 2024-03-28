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台股開盤後平盤遊走、台積電熄火　鴻海再創歷史新高！鴻家軍超旺

▲美債殖利率走低、蘋果6月全球開發者大會預料將釋出AI戰略，美股四大指數昨（27）日齊揚，台北股市今（28）日早盤在平盤上下游走。（圖／NOWnews資料照片）
▲美債殖利率走低、蘋果6月全球開發者大會預料將釋出AI戰略，美股四大指數昨（27）日齊揚，台北股市今（28）日早盤在平盤上下游走。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美債殖利率走低、蘋果6月全球開發者大會預料將釋出AI戰略，美股四大指數昨（27）日齊揚，其中標普創歷史新高，台北股市今（28）日開盤後在平盤20200點附近上下游走。權值王台積電早盤跌5元，來到774元。鴻海漲3.5元，來到152.5元再創歷史新高。

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美股道瓊指數27日上漲477.75點，漲幅1.22%，收39760.08點；那斯達克指數上漲83.82點，漲幅0.51%，收16399.52點；費城半導體指數上漲48.07點，漲幅0.99%，收4899.95點；標普500指數上漲44.91點，漲幅0.86%，收5248.49點。

外界期待蘋果6月WWDC全球開發者大會將宣布重要AI戰略，美股四大指數收紅，蘋果、亞馬遜股價走揚、英特爾漲4%、輝達跌2.5%、超微漲0.9%、台積電ADR下跌1.5%，收在136.69美元。台北股市今日開盤續揚，開盤後在平盤20200點附近上下游走。權值王台積電早盤跌5元，來到774元。鴻海漲3.5元，來到152.5元再創歷史新高，鴻海家族也紅通通，其中廣宇一度飆漲停，業成漲6%。

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