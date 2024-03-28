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MLB／道奇花錢不手軟！狂撒10年44.7億　留下明星捕手Will Smith

▲道奇宣布與自家明星捕手Will Smith達成合約共識，簽下一份10年1.4億美元（約44.7億台幣）的合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇宣布與自家明星捕手Will Smith達成合約共識，簽下一份10年1.4億美元（約44.7億台幣）的合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

洛杉磯道奇在休賽季已經豪擲兩張超級大約，從自由市場帶回「二刀流」大谷翔平與「日本最強投」山本由伸，隨著大聯盟本土開幕戰將在明（29）日展開，道奇宣布在今（28）日與自家明星捕手Will Smith達成合約共識，簽下一份10年1.4億美元（約44.7億台幣）的合約。

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根據大聯盟官網表示，Will Smith這份10年的合約中，有5000萬美金屬於延遲付款，道奇將在2034年到2043年中每年支付500萬美元給Will Smith，屆時這張合約跑完Will Smith已經滿38歲。

道奇簽下這份合約可說是物超所值，因為好的本壘板指揮官十分難找，再加上擁有打擊火力的捕手更是稀缺，根據《MLB Network》公布的2024年大聯盟前100大球星評比，Will Smith排名第45名，更是本季捕手排名第2名，僅次於金鶯超級大物Adley Rutschman。

Will Smith在前下這份10年合約後，將成為道奇本季陣中第4位擁有10年合約以上的選手，前三人分別為Mookie Betts（12年約）、大谷翔平（10年約）、山本由伸（12年約），此外Will Smith簽下的這份10年約，是大聯盟史上首位捕手簽下長達10年的合約，超越舊金山巨人在2013年給Buster Posey的9年約。

鎮守捕手的Will Smith除了守備能力出眾，上季繳出打擊率0.261、19轟、76分打點的打擊成績單，連續3年至少都能貢獻3.5 WAR（代表Will Smith能為球隊多贏3.5場勝利），生涯自2019年登上大聯盟至今，每年WRC+都高於聯盟平均（100），上個賽季Will Smith則是首度入選明星賽。

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