MLB／道奇花錢不手軟！狂撒10年44.7億　留下明星捕手Will Smith

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道奇簽下這份合約可說是物超所值，因為好的本壘板指揮官十分難找，再加上擁有打擊火力的捕手更是稀缺，根據《MLB Network》公布的2024年大聯盟前100大球星評比，Will Smith排名第45名，更是本季捕手排名第2名，僅次於金鶯超級大物Adley Rutschman。
Will Smith在前下這份10年合約後，將成為道奇本季陣中第4位擁有10年合約以上的選手，前三人分別為Mookie Betts（12年約）、大谷翔平（10年約）、山本由伸（12年約），此外Will Smith簽下的這份10年約，是大聯盟史上首位捕手簽下長達10年的合約，超越舊金山巨人在2013年給Buster Posey的9年約。
鎮守捕手的Will Smith除了守備能力出眾，上季繳出打擊率0.261、19轟、76分打點的打擊成績單，連續3年至少都能貢獻3.5 WAR（代表Will Smith能為球隊多贏3.5場勝利），生涯自2019年登上大聯盟至今，每年WRC+都高於聯盟平均（100），上個賽季Will Smith則是首度入選明星賽。
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