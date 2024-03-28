更新／寶林食物中毒釀2死！台南增1例共14人不適　4人重症搶救中

寶林茶室創辦人黎仿軒黑歷史曝光　大馬華僑開旅行社欠債轉行餐飲

▲寶林茶室創辦人黎仿軒疫情前在台中經營「哈旅行」，疑因疫情營運不佳積欠上千萬債務，才轉行投入餐廳業。（圖／北市衛生局提供、accupass活動通網頁）
▲寶林茶室創辦人黎仿軒疫情前在台中經營「哈旅行」，疑因疫情營運不佳積欠上千萬債務，才轉行投入餐廳業。（圖／北市衛生局提供、accupass活動通網頁）

社會組／綜合報導

遠百信義A13素食餐廳「寶林茶室」爆重大食物中毒案，截至目前已累計14例通報、2死5重症，創辦人黎仿軒黑歷史也被起底，身份為馬來西亞華僑，過去在台中經營旅行社，疑因疫情營運不佳積欠上千萬債務，才轉行投入餐廳業，眼見旅遊業復甦，本打算重回老本行的他，卻在餐廳搬遷前爆出食安危機，導致集體食物中毒。

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綜合媒體報導，黎仿軒來台做旅行社起家，疫情前在台中經營「哈旅行」，還找來歌手四葉草拍攝宣傳影片，後因疫情營運不佳積欠千萬元債務，轉身投入餐飲業，2020年在饒河夜市開了第一家寶林咖啡館，販售馬來西亞蔬食，逐漸打開知名度，並陸續擴展旗下餐酒館、飲料店、素食餐廳等共五家分店，但去年又傳出積欠蔬果商近60萬元債務。

據了解，隨著旅遊業復甦，黎仿軒本打算重回老本行，不料卻在百貨公司分店租約到期搬遷前，爆發食物中毒風波重創商譽，案發後所有分店均已停業。

寶林茶室食安疑雲持續擴大，黎仿軒近日接受媒體採訪時，表示當天有3、40名顧客前往用餐，目前僅是個案，一切靜待衛生局檢驗報告，對於民眾疑似吃了炒粿條、香蘭葉果汁後引發不適，他強調「我們都是素食，所以都很安全，因為都是素的東西，所有配料都是蔬菜」，引發網路撻伐聲浪。

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