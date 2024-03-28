天氣預報／上班注意！今「大雷雨」狂掃半個台灣 週末雨區再擴大
今（28）日，南方雲系的水氣被帶進台灣，在中南部、東半部將出現雨勢，甚至伴隨打雷，中午過後「熱力作用」加乘，北台灣、花東和宜蘭山區也可能有雷陣雨出現，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明（29）日有微弱鋒面快速掠過，但雨勢趨緩，週六（3/30）環境變不穩定，直到下週一（4/1）都要留意「大雷雨」的出現。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今日各地多雲時晴、白天偏熱，南方水氣增加的情況下，中南部及花東有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流發展強，降雨機率再提高，各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏16至29度，中部攝氏17至33度，南部攝氏18至34度，東部攝氏15至30度。
吳德榮提及，明天有微弱鋒面快速掠過，新竹以北、東半部上半天有局部短暫雨，下半天轉為多雲，氣溫稍微轉涼，其餘地區影響很小，週六大氣變的不穩定，水氣增加的情況下，各地多雲時晴、北台灣下午起有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
吳德榮提醒，週日至下週一將有另一波鋒面接近，屆時鋒面附近有「對流系統」發展，其中還伴隨「雷雨胞」消長，不排除有雷擊、強風、瞬間大雨發生的機率，實際對台灣各地區的影響程度，還需密切觀察。
下週二、下週三（4/2、4/3）鋒面北移，各地回歸「暖熱如夏」的天氣，不過中央氣象署指出，清明連假時，鋒面再度接近，配合東北季風影響，北部及東半部有局部短暫陣雨。