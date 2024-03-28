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鴻海創14年新高！領漲鴻海家族　台股開高後拉回翻黑

▲台股今（28）日衝高後拉回，權值股漲跌互見，鴻海創14年新高，集團股火熱。（圖／NOWnews資料照）
▲台股今（28）日衝高後拉回，權值股漲跌互見，鴻海創14年新高，集團股火熱。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美股昨（27）日全數走高，也激勵台北股市今（28）日開在盤上，最高來到20213.34點，可惜隨後翻黑，下跌35點或0.15%，來到20161.69點，成交量預估為4200億元。

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台北股市開高後翻黑，來到20161.69點，中小型股同樣開高，持穩紅盤，櫃買股市上漲0.77點或0.38%，來到252.01點，預估成交量為901億元。

權值股漲跌互見，台積電下跌5元，最低774元；鴻海則是上漲3元或2.3%，衝上近14年新高；聯發科則是下跌20元或2.15，來到1145元。

開盤量大強勢：鴻海、鴻準、建漢、大同、漢翔；量大弱勢股為：開發金、新光金、神達、光寶科、英業達。

鴻海集團股持續走高，由鴻海上漲2%領攻，廣宇上漲逾7%，陽程上漲逾3%，鴻準、建漢也上漲逾2%。

美債殖利率昨（27）日走低，再加上已經休息好幾天的美股逢低買盤湧現，集體走高，道瓊大漲將近480點，標普上漲逾0.8%，創下歷史新高紀錄。

道瓊指數上漲477.75點或1.22%，收39760.08點；那斯達克指數上漲83.82點或0.51%，收16399.52點；S&P 500指數上漲44.91點或0.86%，收5248.49點，費半指數上漲48.07點或0.99%，收4899.95點。

美債殖利率下跌，10 年期美債殖利率下跌4個基點來到4.20%，2年期美債殖利率下跌3個基點至4.57%。

美國聯準會最具有影響力的利率決制者之一理事沃勒（Christopher Waller）周三發表演講說，他表示目前「不急於」降低政策利率，最近「令人失望」的經濟數據證明，美國央行應該延遲或減少今年降息次數。包括講稿標題在內，沃勒在演講中四次提到「不急於」這三個字。

台積電ADR下跌1.6%，收在136.69美元，較台北交易溢價縮為12.4%，與輝達（Nvidia）同步下跌，成為費城半導體指數表現最差的兩檔股票。

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