寶林茶室案再擴大！14人食物中毒 薛瑞元：症狀與米酵菌酸類似
素食餐廳「寶林茶室」近期接連出現食物中毒個案，其中多數患者都曾食用該餐廳的粿條或河粉，衛福部長薛為元今（28）日上午出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪表示，目前專家討論後，偏向污染來源為食物內生性的毒素、或是外加的毒素，且患者症狀與食用米酵菌酸後的表現相似，另截至今早，總計通報14起寶林茶室相關食物中毒案例。
記者林志怡／台北報導
薛瑞元今日上午出席「社會安全網缺失檢討及具體改進作法」等題進行報告並備質詢，會前接受媒體聯訪表示，昨（27）日已邀集相關單位、毒物專家、環境部化學局、法務部法醫研究所等進行討論，對於食物中毒的三種可能性，「微生物引起」、「食物內生性毒素」、「外加毒素」等，專家偏向後兩者。
此外，薛瑞元說，如果是內生性毒素，目前看起來患者的症狀與攝入米酵菌酸後產生的症狀、過程類似，但因為台灣沒有標準品，目前正在跟國外訂標準品才能做檢驗。
薛瑞元也提到，迄今累計14例醫院通報寶林茶室相關食物中毒事件，其中包括一例台南通報個案，個案曾在寶林茶室食用炒粿條，原本在台北就醫，但辦理住院時堅持返回台南，目前應該在台南的醫院持續治療中。
衛福部次長王必勝補充，目前的14位個案中，2位死亡、5位在加護病房、1位普通病房、6位家中休養，對於目前中央、地方資訊有時間差，會跟衛生局講好、之後統一時間發佈個案。