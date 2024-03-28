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大巨蛋掀起棒球熱！開幕戰將寫1歷史紀錄　熱身賽場均突破3000人

▲大巨蛋掀起棒球熱，中職開幕戰將寫一項歷史紀錄，熱身賽場均突破3000人也是新高。（圖／記者林之越攝）
▲大巨蛋掀起棒球熱，中職開幕戰將寫一項歷史紀錄，熱身賽場均突破3000人也是新高。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/綜合報導

中職公辦熱身賽在昨（27）日落幕，由富邦悍將封王，下一站即將迎來的是3月30日、31日的大巨蛋開幕戰。根據味全龍官方售票網站和相關媒體報導指出，售票數量已突破2萬大關，預計將會改寫中職觀眾數新高。另外，熱身賽也平均湧入超過3,000人進場，同樣是中職史上新紀錄。

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大巨蛋舉辦讀賣巨人交流賽　掀起棒球熱

▲讀賣巨人交流賽在大巨蛋開打，中信兄弟之戰進場人數逾3.7萬人，寫台灣歷史新高（圖／林之越攝）
▲讀賣巨人交流賽在大巨蛋開打，中信兄弟之戰進場人數逾3.7萬人，寫台灣歷史新高（圖／林之越攝）
大巨蛋的落成可以說是引爆棒球熱潮的一大原因，在3月初舉辦的讀賣巨人90週年交流賽，首日由巨人對上中信兄弟之戰票房已達到滿員的3萬7,890人，也一舉改寫2001年世界盃棒球賽紀錄，成為台灣棒球史上最多觀眾的比賽紀錄。再加上隔日樂天桃猿接力對戰巨人的比賽，兩場賽事一共湧入6萬8780名觀眾，寫下台灣棒球歷史新紀錄。

味全龍開幕戰在大巨蛋　預定寫下中職歷史紀錄

▲味全龍開幕戰辦在大巨蛋，目標突破2016年猿象戰，寫下歷史觀眾人數新高。（圖／記者陳明中攝）
▲味全龍開幕戰辦在大巨蛋，目標突破2016年猿象戰，寫下歷史觀眾人數新高。（圖／記者陳明中攝）
味全龍上半季巨蛋場次在21日開賣，根據媒體報導指出，30日的「猿龍大戰」開幕戰的預售票在隔日就已超過2萬張，31日「龍象」的比賽也已經有1萬多張。開放區域可售票數量約在2萬5000人左右，目前尚未加開，因此人數會介於2萬至2萬5000人之間

回顧中職過往歷史，中職歷屆開幕戰最高紀錄是2016年的猿象戰，當時在桃園棒球場締造19,393人的紀錄，依照味全龍透露的售票狀況，勢必將會打破這紀錄，寫下中職歷史的新篇章

值得一提的是，中職全場最多球迷的紀錄，是2013年兄弟和義大犀牛在澄清湖球場所寫下的20,052人，當時是美國名將曼尼出賽的首戰，大巨蛋開幕戰可能也將一舉打破這項紀錄。

熱身賽場均突破3000人　寫下中職歷史新高

▲中職大巨蛋的熱身賽首戰湧入19,898人，龍象大戰成為聯盟史上進場數最多紀錄。（圖／記者陳明中攝）
▲中職大巨蛋的熱身賽首戰湧入19,898人，龍象大戰成為聯盟史上進場數最多紀錄。（圖／記者陳明中攝）
本月16日，中職舉辦了首場大巨蛋熱身賽，由味全龍主場迎戰中信兄弟上演「龍象大戰」，根據中職官方公告，現場總共吸引19,898人進場觀賞球賽，大幅超越了過去熱身賽寫下的7,068位觀眾紀錄，更是直逼中職例行賽史上最多觀眾數紀錄。

根據媒體報導，30場熱身賽共湧入超過9萬名球迷觀戰，場均突破3000人，寫下歷史新紀錄。尤其是23日，在斗六球場舉辦的中信兄弟、台鋼雄鷹熱身賽，共湧入7315位觀眾，寫下中職非大巨蛋場次的公辦熱身賽最多觀眾人數紀錄。

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