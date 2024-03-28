NBA／76人季後賽岌岌可危！主帥透露Joel Embiid有望附加賽前回歸
NBA費城76人在Joel Embiid因左膝半月板撕裂開刀缺陣後，球隊在這期間僅打出10勝、16敗的戰績，一路從東部「A段班球隊行列」跌至東部第8的附加賽位置，主帥Nick Nurse在今（28）日也透露Joel Embiid的最新傷情，並表示有望在例行賽前回歸球隊。
記者張志宇／綜合報導
Joel Embiid在日前對陣金州勇士的比賽，膝蓋撞到勇士鋒線球員Jonathan Kuminga，導致左膝半月板撕裂，至1月31日後就高掛免戰牌，原預期3月底前能夠回到球隊，但因復建進度有落後，但主帥Nick Nurse仍表示，「Joel Embiid有機會在例行賽回歸，將在附加賽、季後賽前回到球隊。」
目前東區附加賽球隊有邁阿密熱火、費城76人、芝加哥公牛與亞特蘭大老鷹（排名由7至10），目前76人例行賽還剩下10場比賽，距離東區第6的印第安納溜馬只有1.5場勝差，仍有機會靠著最後10場拉出尾盤，盼能超車不用打附加賽。
上季斬獲例行賽MVP的Joel Embiid，本季至今出戰34場，場均能轟下35.3分、11.3籃板、5.7助攻與1.8火鍋，除了是陣中主力更是戰術核心，若能在最後10場回歸賽場，將對球隊戰績有很大的提升。
值得一提，76人本季再有Joel Embiid坐鎮時可說是截然不同的球隊，拿下26勝、8敗，但當Joel Embiid缺陣時僅拿下13勝、25敗。
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