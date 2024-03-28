申請入學1階出爐！6.3萬人過篩選、通過率81.15%「近3年最低」

我是廣告 請繼續往下閱讀
甄選委員會提醒，第1階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生對第1階段篩選結果有疑義欲申請複查時，可依規定於3月29日中午12點前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。
甄選委員會提到，通過第1階段篩選考生是取得參與大學第2階段甄試之資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知及其他相關資料予通過第一階段篩選（含外加名額篩選）之考生，考生須詳閱簡章分則，於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料，考生如未收到大學甄試通知或對各大學第2階段指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。
此外，為利考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料之操作介面及作業流程，甄選委員會特於4月12日至4月17日每日上午9點至下午9點，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。
目前甄選委員會已將操作說明與操作教學影音檔公告在「申請入學」網頁，請通過第1階段篩選考生上網查看並把握測試期間，提早熟悉操作流程，以利5月2日起正式系統開放後，不至於慌亂而延誤上傳。建議先進入測試系統，選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下之「第2階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。
甄選委員會表示，高三應屆畢業考生於測試系統內，如檢視學習歷程中央資料庫第1至第4學期之學習歷程資料（含修課紀錄、課程學習成果、多元表現）有疑義，務必於4月18日中午12點前的每日上班時間，向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。
110學年度以後畢業之考生，如檢視第1至第6學期的學習歷程資料有疑義，應於審查資料上傳測試期間且於畢業高中所定時間內向畢業高中提出申請。測試期間考生如遇有任何操作上的問題，可於每日上午8點至下午5點（例假日除外），逕洽甄選委員會服務專線：（05）272-1799。