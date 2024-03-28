更新／寶林食物中毒釀2死！台南增1例共14人不適　4人重症搶救中

寶林茶室風波擴大！台南也傳2例中毒案　婦急性肝衰竭住加護病房

▲遠百信義A13的寶林茶室26日爆集體食物中毒，已勒令停業。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的寶林茶室26日爆集體食物中毒，已勒令停業。（圖／記者張勵德攝）

社會組／綜合報導

遠百信義A13素食餐廳「寶林茶室」爆集體食物中毒案，目前累計通報14例、2死5重症。當中2例來自台南市，包含1輕症1重症，分別於3月21、22日午間至寶林茶室用餐A13，其中五旬婦出現急性肝衰竭，送往台南市立醫院加護病房救治，由家屬告知護理人員有寶林茶室用餐史。

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南市衛生局指出，目前已接獲2起通報案件，一起為主動陳情的劉姓女子，告知22日與友人前往用餐，點了滑蛋河粉，當晚即出現腹脹、腹瀉、噁心等症狀，自行前往診所就醫，經治療後目前仍有輕微胃脹、腹瀉不適症狀；友人因無食用餐點，未有相關症狀。

昨晚又接獲台南市立醫院通報，一名50歲女性因急性肝衰竭，住進加護病房治療，經查個案曾於21日北上至寶林茶室用餐，只點選粿條食用，當晚即有頭暈、腹瀉、嘔吐等症狀，因症狀持續且出現茶色尿，24日曾前往台北仁愛醫院就醫，婉拒院方住院建議，逕自返回台南。

25日該女前往台南市立醫院急診就醫，因肝、腎功能異常，入住一般病房治療；26日下午又因急性肝衰竭，改入住加護病房，所幸意識清楚；27日由家屬通報護理人員個案用餐史，該員立即通報衛生局。

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