陳美鳳一張背影照根本20幾歲少女 破萬人讚嘆： 我決定面壁
藝界美魔女陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》媽媽角色，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，出道47年、今年67歲的她，依然從事最愛的演藝工作。陳美鳳近日在臉書上傳一張錄影側拍照，以背面示人，乍看之下宛如20、30歲正妹，一雙不科學美腿更是看不出年紀，吸引1.3萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
陳美鳳26日分享錄節目《美鳳有約》的穿搭照，她梳俐落鮑伯頭，穿芭比粉小洋裝，外搭CHANEL開襟毛線衫，下半身踩米色長靴，露出「絕對領域」和兩條纖細大腿，其中一張行走中拍下的背影照，瞬間減齡至少20歲，陳美鳳自嘲：「年輕不要怕冷...不要留白啦！還是其實只有背影還可以？」
貼文一出，一向說話實在的王思佳驚呼：「比少女還少女！」大批網友討論熱烈，「哪裡來的辣妹」、「林口最美的風景」、「請回頭」、「凍齡啊！青春美少女」、「哇塞！我決定面壁」、「真是最美麗的女人，叫妳第一名」、「正面到背面都美」、「看起來大概只有30歲！」
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
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