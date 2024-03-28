全台有雨時段出爐！鄭明典一圖示警「天氣越來越不穩」：要防汛了
進入春季後一波波的鋒面來襲，天氣越來越不穩定，本週開始也將有雷雨出現，尤其週日至下週一（3/31至4/1）全台各地都有降雨機率，前中央氣象局局長鄭明典今（28）也透過個人臉書分享，「暖季對流雲特徵出現了」，示警民眾，未來需要特別留意短時間較劇烈的降雨，「防汛」工作要做好。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典貼出雷達回波圖指出，位於台灣北方的鋒面系統有「紫色區塊」，而紫色在回波中代表當地「雨勢劇烈」，且綜觀整個封面，還有一端外型是「尖尖的」，鄭明典強調，這些都次是「對流增強」的特徵，台灣也將進入雷雨發生旺盛的暖季，雖然有望替水庫解渴，但也要準備防汛作業。
而針對近期天氣，天氣風險公司分析師方俊元則提及，今天環境稍微不穩定，午後雲量增多，各地山區容易有雲系發展帶來降雨，明（29）日清晨鋒面通過，中北部有短暫陣雨，山區午後會有雷雨，不過隨著入夜後，降雨會趨緩一些。
週六（3/30）水氣持續偏多，體感感悶熱、暖濕，午後各地山區高機率有短暫陣雨。週日雨區擴大，各地普遍都有短暫陣雨出現的機會，尤其山區附近容易有對流雲系發展機會，也容易有雷雨出現，這樣子大氣不穩定的環境會持續到下週一。