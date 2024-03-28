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資金缺口1.6兆！中國對東南亞「一帶一路」跳票　澳洲智庫研究曝

▲中國對東南亞的「一帶一路」政策資金缺口逾1.6兆。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國對東南亞的「一帶一路」政策資金缺口逾1.6兆。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

過去中國積極對東南亞推廣「一帶一路」，然而隨著中國經濟低迷，資金缺口不斷擴大，也造成多個項目形成爛尾的狀況，資金縮小逾520億美元（約新台幣1.6兆元）。

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澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」27日公佈研究報告，內容顯示中國向東南亞各國承諾的基礎建設計畫中，多達數百億美元根本沒有投入，自2015年來北京對東南亞地區基建計畫的承諾金額超過520億美元，然而逾半計畫不是取消或縮小規模，不然就是根本不可能執行。除了資金跳票，中國近年已顯著降低對東南亞投資，轉為資助小型計畫。

報告指出，政治不穩定、與當地關係各方的接觸狀況不佳，以及對化石燃料計畫日益興趣缺缺等因素，已阻礙中國在東南亞的佈局。例如2017年中方取消馬來西亞598公里長的輸油管計畫，原因是疑似涉入貪腐；或是日本媒體曾披露柬埔寨多個機場因中國資金枯竭，暫時陷入爛尾狀態，甚至還有一個機場蓋了15年，卻還沒完工。 

中國參與了在東南亞地區的34個大型項目中的24個，報告顯示這24個項目的融資承諾總價值為770億美元，但實施缺口超過520億美元。此24個項目的平均完成率僅為33%。

截至2022年價值210億美元的五個項目已被取消，其中包括泰國和菲律賓的鐵路項目，以及馬來西亞的天然氣管道項目，另外價值50億美元的3個項目似乎已經爛尾。

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