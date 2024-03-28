獨／協調詐騙案3小時未果！綠委主任留人　銀行協理求救報警

我是廣告 請繼續往下閱讀
為此林岱樺辦公室于姓主任在上周四下午3時許，邀集包括星展銀行協理、政府官員與當事人，在立法院國會大樓召開協調會，當事人要求希望將6萬5千元爭議款項分為6期還清，但協理則表示自己無法作主需請示總公司。
據悉，當天協調會進行至晚間6時許，天色已晚，協商未果星展銀行協理也準備離開，而主任則稱「沒把事情解決大家都別離開！」更稱會幫大家準備便當，欲將協理繼續留在現場，讓協理心生恐懼並立即向長官求救，長官認為事態嚴重，逐立即報警處理，而警方到場前協理早已離開國會大樓。
對此警方私下透露，當天確實接獲報案，派員前往查看時當事人已不在現場，因此也未成案。而單純的協調會不僅不歡而散，更驚動警方到場，《NOWnews今日新聞》今日上午致電該名于姓主任、林岱樺，皆無人接聽，出刊前無法取得回應。
林岱樺辦公室在報導出刊後召開記者會強调，星展銀行指控顏姓協理遭辦公室限制行動自由的說法並非事實，顏姓協理是自由參與本次協調會議，並無拘禁事實。況且協調會現場不僅有金管會官員的參與，更有警政署官員在場，不只排除了拘禁的可能性，也反映立法委員辦公室在處理此案時的公正性和透明度。
林岱樺辦公室批，可見星展銀行主管有涉及報假案、誣告濫用國家警政資源、漢視民意代表為民謀福的正當權益行使、蔑視主管機關監督，也有挾政商關係威嚇民意代表之虞，藐視法制莫此為甚!