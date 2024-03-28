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獨／協調詐騙案3小時未果！綠委主任留人　銀行協理求救報警

▲林岱樺日前針對打詐議題與正國會立委一同召開記者會，未料卻傳出辦公室協調民眾遭詐騙案件，演變成銀行協理求救報警。（圖／翻攝自林岱樺臉書）
▲林岱樺日前針對打詐議題與正國會立委一同召開記者會，未料卻傳出辦公室協調民眾遭詐騙案件，演變成銀行協理求救報警。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

記者陳威叡／台北報導

立委處理選民服務是國會日常，日前傳出民進黨立委林岱樺辦公室接獲民眾陳情，有關民眾遭盜刷6萬5千元的爭議事件，上周在辦公室主任的協調下，邀集星展銀行協理與當事人等人進行協調，雙方協商3小時未果，時間逼近傍晚之際，據悉主任現場稱「沒把事情解決大家都別離開！」協理認為遭拘留軟禁向長官求救，長官聞訊立即報警處理，最終協理順利離開國會大樓，警方私下透露確實接獲報案，到場時當事人已離開現場，但單純協調會演變成至此，令人始料未及。

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地方民代處理選民服務時有所聞，立委辦公室租借會議室進行協調更是國會日常，林岱樺辦公室日前接獲民眾陳情，一名李姓女子接獲詐騙簡訊進而進入偽造的中華電信網站，最後信用卡被盜刷6萬5千元款項，她立即聯繫客服人員，最終依指示到派出所報案，客服人員也允諾會將該筆交易列為「爭議款」，但未料在本月帳單又發現該筆款項，銀行認為民眾當時輸入OTP（單次密碼），因此李女仍須負責支付這筆錢。

為此林岱樺辦公室于姓主任在上周四下午3時許，邀集包括星展銀行協理、政府官員與當事人，在立法院國會大樓召開協調會，當事人要求希望將6萬5千元爭議款項分為6期還清，但協理則表示自己無法作主需請示總公司。

據悉，當天協調會進行至晚間6時許，天色已晚，協商未果星展銀行協理也準備離開，而主任則稱「沒把事情解決大家都別離開！」更稱會幫大家準備便當，欲將協理繼續留在現場，讓協理心生恐懼並立即向長官求救，長官認為事態嚴重，逐立即報警處理，而警方到場前協理早已離開國會大樓。

對此警方私下透露，當天確實接獲報案，派員前往查看時當事人已不在現場，因此也未成案。而單純的協調會不僅不歡而散，更驚動警方到場，《NOWnews今日新聞》今日上午致電該名于姓主任、林岱樺，皆無人接聽，出刊前無法取得回應。

林岱樺辦公室在報導出刊後召開記者會強调，星展銀行指控顏姓協理遭辦公室限制行動自由的說法並非事實，顏姓協理是自由參與本次協調會議，並無拘禁事實。況且協調會現場不僅有金管會官員的參與，更有警政署官員在場，不只排除了拘禁的可能性，也反映立法委員辦公室在處理此案時的公正性和透明度。

林岱樺辦公室批，可見星展銀行主管有涉及報假案、誣告濫用國家警政資源、漢視民意代表為民謀福的正當權益行使、蔑視主管機關監督，也有挾政商關係威嚇民意代表之虞，藐視法制莫此為甚!

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