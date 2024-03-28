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寶林茶室食物中毒釀2死！醫師曝「最有可能兇手」：死亡率達三成

▲信義遠百A13餐廳「寶林茶室」食物中毒案風波越演越烈，根據最新統計，目前已經累計14名個案，其中2人送醫不治。（圖／翻攝官網臉書）
▲信義遠百A13餐廳「寶林茶室」食物中毒案風波越演越烈，根據最新統計，目前已經累計14名個案，其中2人送醫不治。（圖／翻攝官網臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

信義遠百A13餐廳「寶林茶室」食物中毒案風波越演越烈，根據最新統計，目前已經累計14名個案，其中2人死亡、4人重症還在搶救治療當中，相關死因都還要等到首位死者遺體解剖才會明朗。對此，奇美醫院醫師陳志金就在臉書分析，表示目前看來，會造成多重器官衰竭的「米酵菌酸」最有可能。

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寶林茶室釀2死！常見細菌、諾羅病毒、微生物感染可排除

陳志金看了兩名死者的資料，從細菌、毒素、以及人為毒素幾個層面做分析，陳志金表示從「細菌」開始分析：「目前看下來不是食物中毒常見的細菌，包括腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌」。

▲台北市寶林茶室信義A13店,素炒粿條。（圖／翻攝官網粉絲專頁）
▲台北市寶林茶室信義遠百A13店爆出食物中毒風波，14名個案中有許多人都吃了店內的「炒粿條」以及「河粉」。（圖／翻攝官網粉絲專頁）
陳志金說，因為各收治醫院要培養出來不困難，即使沒有培養出來，使用廣效性抗生素一般都能治療這些菌，例如諾羅病毒，也不難診斷，所以可以排除，因為吃完就開始有症狀，基本上也比較可以排除微生物感染，因為微生物進入體內、增生、到出現症狀，是需要時間的。

其他毒素奪命？陳志金推測最有可能是「米酵菌酸」

陳志金說，依照患者的症狀來看，應該不是專家猜測的「炒飯症候群」，因為炒飯症候群的「仙人掌桿菌毒素」，不常造成猛爆性肝腎衰竭；也不是「肉毒桿菌毒素」中毒，因為沒有眼皮無力、肢體無力、呼吸無力等典型症狀，而猛爆性肝腎衰竭、血壓低等症狀，也不是「肉毒桿菌毒素」中毒症狀。

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉因而身體出現不適，醫師陳志金分析，應該是「米酵菌酸」惹禍。（圖／記者張勵德攝）
陳志金推測「米酵菌酸」是很有可能，因為會使多重器官衰竭，雖然致病菌Burkholderia gladioli是可以培養出來的，但因為快炒把細菌殺死了，但是毒素耐高溫，沒有被破壞，所以醫院可能就沒辦法培養出細菌，要靠驗毒素來證實，這些患者共同點是有吃粿條、河粉，國外已有多起米酵菌酸中毒報導和粿條、河粉製作有關。

至於人為下毒的部分，陳志金則說：「雖然仍無法完全排除，但是順序是排比較後面，到底是什麼毒素？要考慮的實在太多了，像是過去千面人事件的『氰化物』，不過如果真的是因此中毒，惡化速度應該更快才是」。

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉出現身體不適。（圖／記者張勵德攝）
「米酵菌酸」無有效治療方式！死亡率達三成

對於寶林茶室中毒案，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌也坦言此案「非常不尋常」，目前推測可能性之一是「米酵菌酸」，目前無有效治療方式，只能採取支持性療法，根據中國文獻資料，死亡率可達3成。

楊振昌提到，「米酵菌酸」食物中毒事件，過去在台灣沒有發生過，但國外三不五時就有類似事件，過去就有文獻提到中國2010到2020年有130幾人中毒，死亡率約3成，沒有特殊治療方法或解藥，換句話說，目前欠缺有效療法，只能使用支持性療法。詳細中毒奪命原因仍然要等到相關單位查證。


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