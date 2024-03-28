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八方雲集今起「買10顆鍋貼送酸辣湯」優惠連3天！點水餃也免費送

▲八方雲集慶祝26週年感恩回饋，今起連續三天，買10顆鍋貼或水餃，免費送酸辣湯或玉米濃湯一碗。普諾麵包坊讓大人也能過兒童節，「可可嘉年華」多款巧克力烘焙麵包只要銅板價28元起。（圖／記者葉盛耀攝）
▲八方雲集慶祝26週年感恩回饋，今起連續三天，買10顆鍋貼或水餃，免費送酸辣湯或玉米濃湯一碗。普諾麵包坊讓大人也能過兒童節，「可可嘉年華」多款巧克力烘焙麵包只要銅板價28元起。（圖／記者葉盛耀攝）

記者蕭涵云/綜合報導

月底省錢不吃土！八方雲集慶祝26週年，今（28）日起連續三天，買10顆鍋貼或水餃，免費送酸辣湯或玉米濃湯一碗，感恩回饋陪民眾抗漲省荷包。普諾麵包坊則讓大人也能過兒童節，即日起至4月30日「可可嘉年華」，超過13款巧克力烘焙麵包只要銅板價28元起，讓小資族簡單找回兒時幸福。

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民眾又有口福了！適逢月底省錢不用再吃土，八方雲集歡慶26週年感恩回饋，今天3月28日至3月30日，只要買鍋貼或水餃10顆就「免費送酸辣湯或玉米濃湯」一碗，吃飯直接幫加湯，省荷包又能吃飽。各大八方雲集店門口都已拉出紅布條，連續三天祭出抗漲優惠，把握時間吃一波好康。提醒大家，生鮮冷凍食品不適用。

▲八方雲集3月28日至3月30日，買鍋貼或水餃10顆，送酸辣湯或玉米濃湯一碗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲八方雲集3月28日至3月30日，買鍋貼或水餃10顆，送酸辣湯或玉米濃湯一碗。（圖／記者葉盛耀攝）
即將迎接兒童節，希望不只有小孩能開心，「普諾麵包坊・忠孝店」幫大人們找回兒時幸福，即日起推出「可可嘉年華」復刻過往經典商品，主打「15公分手掌大巧克力牛角可頌、可可波羅蛋塔、巧克力香橙」等超過13款麵包糕點，只要銅板價28元起。加碼即日起至4月14日，門市結帳巧克力麵包系列滿額再贈限量「巧克力啾啾」造型麵包乙顆；4月15日至4月30日，凡購買巧克力麵包任選2件95折、3件以上9折。

▲普諾麵包坊特製超過15公分的牛角可頌，沾裹濃郁巧克力醬並灑上杏仁片，快比手掌大。（圖／普諾麵包坊提供）
▲普諾麵包坊特製超過15公分的牛角可頌，沾裹濃郁巧克力醬並灑上杏仁片，快比手掌大。（圖／普諾麵包坊提供）
▲普諾麵包坊推出大人系兒童節「可可嘉年華」，麵包糕點銅板價28元起。（圖／普諾麵包坊提供）
▲普諾麵包坊推出大人系兒童節「可可嘉年華」，麵包糕點銅板價28元起。（圖／普諾麵包坊提供）

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